Samanyolu Haber /Gündem / Bill Gates koronavirüsten kurtuluş planı çıkardı /06 Nisan 2020 21:03

Bill Gates koronavirüsten kurtuluş planı çıkardı

Dünyanın en zengin isimlerinden biri olan Bill Gates'in sahip olduğu vakfı yıllardır salgınla ilgili araştırma yapan laboratuvarları destekliyor.

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Microsoft'un kurucusu Bill Gates, Koronavirüs için "kabus senaryosu" diyor. Gates, ABD için bir kurtuluş planı da önerdi.Bill Gates, hükumetin kimi ve nasıl test edeceği konusunda daha akıllı davranması durumunda, modellemenin öngördüğü 240 binden daha az Amerikalı'nın öleceğini söyledi.

Microsoft'un kurucusu Gates, beş yıl önce bir TED konuşmasında 'füzelerin değil mikropların' dünyadaki milyonlarca insanı öldürme olasılığının daha yüksek olacağını öngörmüştü. Sahip olduğu vakıf da yıllarca influenza salgınları için araştırma yapan bilim insanlarını destekledi.

Gates şimdi ise ülke çapında karantinanın, yurt içi seyahatlerin sınırlandırılmasının ve daha fazla hedefe yönelik testlerin uygulanmasının hastanelerin baş edilemeyecek bir biçimde dolup taşmasını engelleyeceğini söylüyor.

Fox News'a verdiği demeçte Gates, "Sosyal mesafeyi doğru bir şekilde yaparsak, öngörülenden çok daha az bir ölüm oranıyla bu durumdan kurtulabiliriz" dedi.

"Bu bir kabus senaryosu çünkü insandan insana bulaşan solunum virüsleri katlanarak büyüyebiliyor. Eğer her zamanki gibi çalışmaya ve seyahat etmeye devam etseydik, grafik eğrisi çoğu insan hasta olana ve çok fazla ölüm gerçekleşene kadar düzleşmezdi."

Gates, 24 saat içinde test sonuçlarını elde edebilmesi durumunda ABD'nin enfekte olmuş bir kişinin temas ettiği kişileri hızlı bir şekilde tanımlayabileceğine ve böylece izole edilebildiğine ve yayılmayı yavaşlatacağına inanıyor.

Sıkı uluslararası seyahat kısıtlamaları olsa da, Gates iç sınırların da önemine odaklandı. Gates, "Sınırlı kaynaklarınız olduğunda bunları en çok ihtiyaç duyulan yere tahsis etmeniz gerekiyor. Kesinlikle insanlar ülke çapında hareket ettikleri için karantinaya girmemiz gerekiyor, yoksa üstel bir şekilde vaka sayıları artacak. Ülkenin diğer bölgelerine de yayılacak." dedi.

Salgın, Kasım ayında Çin'in Wuhan kentinde, ABD'deki ilk vaka ise Ocak ayında tespit edildi. Şubat ayı başlarında, herhangi bir karantina önleminden önce, Bill & Melinda Gates Vakfı virüsle savaşmak için 10 milyon dolar bağışta bulundu.

Gates, hükümetin salgından sonra önlemler alma ve ciddi eylemlerde bulunma konusunda geç kalmasını eleştirdi. Gates, "2015-2020 arasında yapılması gerekenlerin yüzde 5'inden azı yapıldı" dedi. Microsoft'un Skype servisi üzerinden yapılan röportaj sırasında Gates, her sabah pandeminin sebep olduğu kabuslarla uyandığını söyledi.

Ancak suçiçeği hastalığı gibi bir hastalığa kıyasla, KOVID-19'un en kötü senaryo olmadığını söyledi. Gates, sağlık sistemine aşırı yüklenme olduğunda ölüm oranının yüzde 1 olduğunu, eğer bu hastalık koronavirüs değil de suçiçeği olsaydı bu oranın yüzde 30 olacağını belirtti.
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