Samanyolu Haber /Dünya / Bill Gates, Microsoft Yönetim Kurulu'ndan istifa etti /17 Mayıs 2021 20:30

Bill Gates, Microsoft Yönetim Kurulu'ndan istifa etti

Microsoft'un kurucusu Bill Gates, çalışanıyla “uygunsuz ilişki” iddiasından sonra şirketin yönetim kurulundan istifa etti. Sözcüsü, ayrılma nedenini 'hayır işlerine zaman ayırmak' olarak açıkladı.

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Amerikalı milyarder Bill Gates, şirket çalışanı bir kadınla “uygunsuz ilişkiye” girdiği iddialarının soruşturulmaya başlanması üzerine Microsoft yönetim kurulundan istifa etti.

The Wall Street Journal’ın (WSJ) haberine göre, Microsoft Yönetim Kurulu, Microsoft’ta çalışan bir kadın mühendisin mektup yazarak, milyarder patronu ile "yıllardır ilişkileri olduğunu" iddia etmesinden sonra, 2019’un sonunda iddiaları araştırmak için bir hukuk şirketi ile anlaştı.

Soruşturma sırasında yönetim kurulunun bazı üyeleri, Gates’in 1975’de kurduğu Microsoft’un başkanı olarak kalmasının uygun olmadığına karar verdi. Ancak gazeteye konuşan ismi açıklanmayan bir kişinin verdiği bilgiye göre Gates, soruşturma bitmeden ve yönetim kurulunun tamamının konuyla ilgili bir karar vermesinden önce yönetim kurulundan istifa etti.

'HAYIR İŞLERİNE DAHA ÇOK ZAMAN AYIRMAK İSTİYORDU'

Gates’in bir sözcüsü gazeteye “neredeyse 20 yıl önce bir ilişki yaşandığını ve dostça bittiğini” söyledi.Sözcü, Gates’in yönetim kurulundan ayrılma kararının bu olayla bir ilgisi olmadığını belirterek, “aslında kendisi birkaç yıl önce başlattığı hayır işlerine daha fazla zaman ayırmak istediğini açıklamıştı” dedi.

Microsoft şirketi ise bir soruşturma açıldığını doğruladı. Bir şikayet aldıklarını belirten sözcü, “yönetim kurulunun bir komitesi şirket dışından bir hukuk firmasının yardımı ile soruşturma başlattığını" söyledi.
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