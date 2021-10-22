Samanyolu Haber /Gündem / Bill Gates Türkiye'ye geldi /22 Ekim 2021 21:50

Bill Gates Türkiye'ye geldi

'Lana' isimli kiralık süper yat ve katamaran sınıfı lojistik destek gemisi olan 'Wayfinder' ile Aydın'ın Kuşadası ilçesine gelen Microsoft’un kurucusu Bill Gates'in daha sonra ise özel helikopteriyle İzmir'in Selçuk ilçesinde giderek buradaki Meryem Ana Evi'ni ziyaret ettiği belirtildi.

SHABER3.COM

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre Microsoft’un kurucusu Bill Gates, 'Lana' isimli kiralık süper yat ve katamaran sınıfı lojistik destek gemisi olan 'Wayfinder' ile Aydın'ın Kuşadası ilçesine geldi. Kuşadası Körfezi açıklarında demirleyen 'Lana'da bir süre dinlenen Gates daha sonra özel helikopteriyle İzmir'in Selçuk ilçesine giderek buradaki Meryem Ana Evi'ni ziyaret etti.

Yazlım devi Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates'in içinde olduğu, Cayman Adaları bayraklı 'Lana' isimli kiralık süper yat, bugün sabah saatlerinde Kuşadası Körfezi açıklarına demirledi.

Denize geçen yıl indirilen ve haftalık kirası 1 milyon 800 bin euro olan 107 metre uzunluk ve 16 metre genişliğe sahip yata, 68.2 metre boyundaki katamaran sınıfı destek gemisi 'Wayfinder' da eşlik etti. 'Wayfinder'da Gates'in yakın korumaları ile personelin kaldığı öğrenildi.

146 milyar dolarlık servete sahip olan Bill Gates, bir süre 'Lana' isimli yatta dinlendikten sonra bugün saat 15.00 sıralarında özel helikopteriyle İzmir'in Selçuk ilçesindeki havaalanına indi.

Doğrudan Meryemana Evi'ne giden Gates, kilisede dua etti. Daha sonra Efes Antik Kenti'ne geçen Gates, yakın korumalarıyla beraber antik kenti gezdi.

Milyarder iş insanı, 2005 yılında da Marmaris'te eski eşi Melinda ile 'Leander G' isimli lüks yatında tatil yaparken de Meryem Ana Evi'ne gelmişti.

© Sputnik

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Bill Gates Türkiye'ye geldi Sonraki Haber >>

İşte Reza Zarrab’ın yeni hayatı

İşte Reza Zarrab’ın yeni hayatı

AKP’li yandaş dernek ve vakıf üyelerinin Sürat Kargo’ya nasıl çöktüğünü anlattı

AKP’li yandaş dernek ve vakıf üyelerinin Sürat Kargo’ya nasıl çöktüğünü anlattı

Erdoğan kameralar önünde yine uyukladı

Erdoğan kameralar önünde yine uyukladı

Ben robotun dalkavuğunu severim

Ben robotun dalkavuğunu severim

Zırhlı araç yine bir çocuğu ezdi

Zırhlı araç yine bir çocuğu ezdi

Şam'da bombalı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Şam'da bombalı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Doğu Perinçek, Erdoğan'a seslendi

Doğu Perinçek, Erdoğan'a seslendi

Ankara'da korkutan doğalgaz patlaması

Ankara'da korkutan doğalgaz patlaması

IŞİD'in Kandahar'daki intihar saldırısının görüntüleri ortaya çıktı

IŞİD'in Kandahar'daki intihar saldırısının görüntüleri ortaya çıktı

Öztrak, Erdoğan'In 'suç işlediği' videoyu yayınladı Habertürk yayını kesti

Öztrak, Erdoğan'In 'suç işlediği' videoyu yayınladı Habertürk yayını kesti
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:42:32