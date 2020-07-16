Bill Gates ve Elon Musk'ın hesaplarına 'Bitcoin' hacklemesi

Microsoft kurucusu Bill Gates ve Tesla CEO'su Elon Musk’ın Twitter hesapları, bitcoin dolandırıcıları tarafından hacklendi. İki hesaptan da benzer bir kripto para cüzdanı adresi ile mesaj paylaşılırken, söz konusu tweetler kaldırıldı. Twitter'dan konuya ilişkin açıklama yapılmadı.





Bugün akşam saatlerinde Musk ve Gates'in hesaplarından yapılan paylaşımda, tweette ekli olan kripto para cüzdanına gönderilen 1.000 doların iki katına çıkarılacağı ve 2.000 dolar olarak yarım saat içinde ödeme yapılacağı yazdı.





Tweetler, paylaşıldıktan kısa süre sonra silinirken, yaşananların bilgisayar korsanlarının işi olduğu anlaşıldı.





Musk ve Gates'in hesaplarının yanında fazla takipçisi olan başka hesaplarından hacklendiği ve benzer tweetlerin aynı saatlerde atıldığı belirtildi.





Tesla ve Twitter'dan henüz konuya ilişkin açıklama yapılmadı.