Bundan sonra 20 yılda bir...

Yeni tip Koronavirüs'e (Covid-19) karşı geliştirilecek ilaç ve aşı çalışmalarında kullanılmak üzere 100 milyon dolar bağış yapan Bill & Melinda Gates Vakfı'nın başkanlığın üstlenen Bill Gates, Koronavirüs ve etkileri hakkında yeni açıklamalarda bulundu.







Gates'in Financial Times gazetesine verdiği mülakatta çarpıcı ifadeler yer aldı. 2015 yılında yaptığı bir konuşmada salgın hastalıklardan milyonlarca kişinin öleceğine işaret eden Gates, Koronavirüs'ü "insanların hayatlarında yaşadıkları en trajik olay" diye nitelendirdi.





HER YILDA BİR SALGIN!





Şu ana kadar 200 bine yakın insanın hayatını kaybettiği salgından devletlerin de ders çıkaracağını belirten Gates bu kapsamda erken uyarı sistemlerinin öneminin daha da artacağını söyledi.





"Salgına karşı gerekli tedbirler daha önce alınsaydı bugün harcanan trilyonlarca doların harcanmasına gerek kalmazdı." diyen Gates, Koronavirüs benzeri bir salgının her 20 yılda bir insanlığın karşısına çıkabileceğini vurguladı.





Microsoft'un kurucusu Bill Gates Koronavirüs salgınına dair yine ilginç beyanlarda bulundu.





Gates mevcut durumdan ders çıkarıldığına ve başta hükûmetler olmak üzere her kurumun gelecekte benzer bir durumda daha hazırlıklı konumda olacağına inandığının altını çizdi.





KONTROLE EDİLEMEYEN BİR BİLİM İNSANI LABORATUVARDA...





2015 yılında verdiği bir konferansat virüs salgınlarının hafife alındığına işaret eden Bill Gates, "Dünya, savaş için hazırlandığı ciddiyetle pandemi (uluslararası salgın) için hazırlanmalı." ifadelerini kullanımıştı.







Gates kontrol edilemeyen bir bilim insanının laboratuvarda çiçek hastalığını daha ölümcül bir forma dönüştürebileceğini belirtmişti.





Gates daha önce yaptığı açıklamada salgına karşı aşının 18 ay içerisinde hazır olacağını tahmin ettiğini kaydetmişti.

