Samanyolu Haber /Dünya / Bundan sonra 20 yılda bir... /10 Nisan 2020 11:45

Bundan sonra 20 yılda bir...

Teknoloji devi Microsoft’un kurucusu Bill Gates, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınına dair çarpıcı ifadeler kullandı. Gates'e göre insanlık her 20 yılda bir Koronavirüs benzeri bir salgın ile karşılaşabilir.

SHABER3.COM

Yeni tip Koronavirüs'e (Covid-19) karşı geliştirilecek ilaç ve aşı çalışmalarında kullanılmak üzere 100 milyon dolar bağış yapan Bill & Melinda Gates Vakfı'nın başkanlığın üstlenen Bill Gates, Koronavirüs ve etkileri hakkında yeni açıklamalarda bulundu.

Gates'in Financial Times gazetesine verdiği mülakatta çarpıcı ifadeler yer aldı. 2015 yılında yaptığı bir konuşmada salgın hastalıklardan milyonlarca kişinin öleceğine işaret eden Gates, Koronavirüs'ü "insanların hayatlarında yaşadıkları en trajik olay" diye nitelendirdi.

HER YILDA BİR SALGIN!

Şu ana kadar 200 bine yakın insanın hayatını kaybettiği salgından devletlerin de ders çıkaracağını belirten Gates bu kapsamda erken uyarı sistemlerinin öneminin daha da artacağını söyledi. 

"Salgına karşı gerekli tedbirler daha önce alınsaydı bugün harcanan trilyonlarca doların harcanmasına gerek kalmazdı." diyen Gates, Koronavirüs benzeri bir salgının her 20 yılda bir insanlığın karşısına çıkabileceğini vurguladı. 

Microsoft'un kurucusu Bill Gates Koronavirüs salgınına dair yine ilginç beyanlarda bulundu.

Gates mevcut durumdan ders çıkarıldığına ve başta hükûmetler olmak üzere her kurumun gelecekte benzer bir durumda daha hazırlıklı konumda olacağına inandığının altını çizdi.

KONTROLE EDİLEMEYEN BİR BİLİM İNSANI LABORATUVARDA...

2015 yılında verdiği bir konferansat virüs salgınlarının hafife alındığına işaret eden Bill Gates, "Dünya, savaş için hazırlandığı ciddiyetle pandemi (uluslararası salgın) için hazırlanmalı." ifadelerini kullanımıştı. 

Gates kontrol edilemeyen bir bilim insanının laboratuvarda çiçek hastalığını daha ölümcül bir forma dönüştürebileceğini belirtmişti.

Gates daha önce yaptığı açıklamada salgına karşı aşının 18 ay içerisinde hazır olacağını tahmin ettiğini kaydetmişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Bundan sonra 20 yılda bir... Sonraki Haber >>

Corona Virüsü böyle yayılıyor!

Corona Virüsü böyle yayılıyor!

Ahmetler Meclisten Tahliye Bekliyor

Ahmetler Meclisten Tahliye Bekliyor

Babacan'dan infaz yasasına eleştiri

Babacan'dan infaz yasasına eleştiri

Çoluk çocuğumuz aç, aç!

Çoluk çocuğumuz aç, aç!

Polis abarttı: Depodaki gizli tıraşa evlere şenlik baskın

Polis abarttı: Depodaki gizli tıraşa evlere şenlik baskın

Ulusal Kanal'da infaz yasası yorumu: Cemaate yeni operasyonlar için boşaltılıyor

Ulusal Kanal'da infaz yasası yorumu: Cemaate yeni operasyonlar için boşaltılıyor

'Boşalan cezaevleri yeniden muhaliflerle dolacak"

'Boşalan cezaevleri yeniden muhaliflerle dolacak

Kazım Güleçyüz'ün anlattığı 'Hocaefendi' kim?

Kazım Güleçyüz'ün anlattığı 'Hocaefendi' kim?

Havalimanındaki 3 bin 500 araç alev alev yandı

Havalimanındaki 3 bin 500 araç alev alev yandı

Kamyonun hatalı sollaması ölüme sebep oldu

Kamyonun hatalı sollaması ölüme sebep oldu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:06:32