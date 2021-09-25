Samanyolu Haber /Teknoloji / Bill Gates'ten Elon Musk ve Jeff Bezos'a gönderme /25 Eylül 2021 22:28

Bill Gates'ten Elon Musk ve Jeff Bezos'a gönderme

Son dönemde milyarderlerin uzaya gitme projeleri gündemdeki yerini korurken Microsoft'un kurucusu Bill Gates'ten konuyla ilgili bir açıklama geldiği belirtildi. Gates, Jeff Bezos ve Elon Musk'ın uzaya yolculuk yapmak için yarış içinde olduğunu belirterek, "Uzay mı? Burada, dünyada yapacak çok işimiz var" dedi.

SHABER3.COM

Microsoft'un kurucusu Bill Gates, 'milyarderlerin uzay yarışı'na ilişkin eleştirilerde bulundu. Gates, Amazon'un kurucusu Jeff Bezos ve Tesla CEO'su Elon Musk'ın uzaya yolculuk yapmak için yarış içinde olduğunu belirterek, "Uzay mı? Burada, dünyada yapacak çok işimiz var" dedi.

Ünlü şovmen James Corden ile yaptığı söyleşide konuşan Gates, milyarderlerin uzay yarışı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"Bu hastalıklardan kurtulmaya kafayı taktım"

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos ve Tesla CEO'su Elon Musk'ın uzayla olan meşguliyetleri hakkındaki fikri sorulan Gates, "Bu konuyu bilemiyorum. Sıtma ve HIV gibi şeylere ve bu hastalıklardan kurtulmaya kafayı taktım" derken, " Muhtemelen kokteyl partilerinde hastalıklardan bahsederek insanları sıktım" diye konuştu.

Microsoft'un kurucusu, "Uzay mı? Burada, dünyada yapacak çok işimiz var" şeklinde konuştu.

"En klas hakaret"

Röportajı gerçekleştiren Corden ise, Gates'in cevabını şimdiye kadar duyduğu yanıtlar içerisinde "en klas hakaret" olarak adlandırdı. Röportaj sırasında ünlü şovmen Gates'e "şu anda bir uzay gemisiyle dünyadan kaçmaya çalışmayan tek milyarder olduğu" için teşekkür etti.

Dünyanın en zengin beşinci kişisi Bill Gates, halk sağlığına olan ilgisini uzun yıllardır dile getiriyor.

Eski eşi Melinda Gates ile birlikte eş başkanlığını yaptığı Gates Vakfı ise, Sıtma ve HIV ile mücadelenin yanı sıra Covid-19 aşında eşitliği sağlamak için yüz milyonlarca dolar hibe ve yatırım yapmıştı.

Milyarderlerin uzay yarışı

Elon Musk'ın şirketi SpaceX, 4 "amatör astronotu" 16 Eylül'de uzay yörüngesine göndermişti. ABD'nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatılan kapsül yaklaşık 575 kilometre yüksekliğe çıkmıştı.

ABD'li e-ticaret devi Amazon'un kurucusu Jeff Bezos da şirketi Blue Origin'in geliştirdiği uzay aracıyla 20 Temmuz'da 106 kilometre yüksekliğe çıkarak uzay seyahatini gerçekleştirmişti.

İngiliz iş adamı Sir Richard Branson da 11 Temmuz'da şirketi Virgin Galactic'in geliştirdiği araçla uzayın başladığı nokta olarak kabul edilen yerden 100 kilometre mesafeye seyahat etmişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Bill Gates'ten Elon Musk ve Jeff Bezos'a gönderme Sonraki Haber >>

İşte Turkey Tribunal'in tarihi 'karar duruşması'

İşte Turkey Tribunal'in tarihi 'karar duruşması'

Rik Van De Walle: Bu Tribunal, Türkiye'nin iyiliği için

Rik Van De Walle: Bu Tribunal, Türkiye'nin iyiliği için

15 yaşındaki gencin feryadı gündem oldu

15 yaşındaki gencin feryadı gündem oldu

Barbaros Şansal: Erdoğan Rejimi, işkencelerle yıldırarak yol alıyor

Barbaros Şansal: Erdoğan Rejimi, işkencelerle yıldırarak yol alıyor

Luca Perilli: Türkiyede yargı bağımsızlığı tamamen çökmüştür

Luca Perilli: Türkiyede yargı bağımsızlığı tamamen çökmüştür

Cevheri Güven Türkiye Mahkemesi önünde basın özgürlüğü ihlalleri hakkında ifade verdi

Cevheri Güven Türkiye Mahkemesi önünde basın özgürlüğü ihlalleri hakkında ifade verdi

Turkey Tribunal - Öldürmek istediler. Ailemi tehdit ettiler

Turkey Tribunal - Öldürmek istediler. Ailemi tehdit ettiler

Tülay Açıkkollu: Özel yapım o gözlüğün normalde kırılma imkanı yoktu

Tülay Açıkkollu: Özel yapım o gözlüğün normalde kırılma imkanı yoktu

Kaçırılan işadamı bulundu, Furkan Vakfı’na kumpas çöktü

Kaçırılan işadamı bulundu, Furkan Vakfı’na kumpas çöktü

Erdoğan'ın ilk konuşmasını 3 paket sigara karşılığında yazdı: Çok pişmanım!

Erdoğan'ın ilk konuşmasını 3 paket sigara karşılığında yazdı: Çok pişmanım!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:50:21