Samanyolu Haber /Dünya / Bill Gates'ten Elon Musk'a sert sözler: 'Dünyanın en zengini, en fakir çocukları öldürüyor' /09 Mayıs 2025 10:33

Bill Gates'ten Elon Musk'a sert sözler: 'Dünyanın en zengini, en fakir çocukları öldürüyor'

Dünyanın en zengin insanlarından Bill Gates ile Elon Musk arasında feci bir kriz patlak verdi. Gates, Elon Musk'ın ABD'deki yardım bütçesini kesmesine ateş püskürüp "Dünyanın en zengin adamı, dünyanın en yoksul çocuklarını öldürüyor" dedi.

SHABER3.COM

Microsoft'un kurucusu Bill Gates, ABD ve dünya gündemine ilişkin değerlendirmelerini paylaşmaya devam ediyor. Dünyanın en zengin insanlarından biri olan Gates, son olarak Financial Times'a konuştu. Ünlü milyarder, teknoloji milyarderi ve ABD Başkanı Donald Trump'ın danışmanlarından olan Elon Musk'a sert sözlerle yüklendi.

ABD'deki yardım bütçesini kesme kararı alarak tepki çeken Elon Musk'ı eleştiren Gates, "Musk, dünyadaki en yoksul çocukları öldürüyor. Bütçede kesinti yapmasıyla gıda ve ilaçlar depolarda çürüyecek. Bu yüzden de kızamık, HIV ve çocuk felci gibi hastalıklar yeniden yayılacak" diye konuştu.

'EN ZENGİN EN YOKSULU ÖLDÜRÜYOR'
"Dünyanın en zengin adamı, dünyanın en yoksul çocuklarını öldürüyor" diyen Bill Gates, Elon Musk'ın İsrail saldırıları altındaki Gazze'de ve Mozambik'te hastane inşa edilmesini engellediğini ve Mozambik'te engellenen bu hastanenin annelerden bebeklere HIV bulaşmasına karşı çalıştığını ifade etti.

Emekli olduktan sonra kendisini hayır işlerine adayan ve servetinin çoğunu bağışlayan Bill Gates, gelecek 20 yıl içinde de tüm mal varlığını hayır işlerine harcayacağını, vakfının ise 2045'te kapılarını kapatacağını açıkladı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Bill Gates'ten Elon Musk'a sert sözler: 'Dünyanın en... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:28:48