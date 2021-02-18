Samanyolu Haber /Gündem / Bill Gates'ten mutasyonlara karşı yeni öneri /18 Şubat 2021 23:31

Bill Gates'ten mutasyonlara karşı yeni öneri

Kornavirüs mutasyonlarının çoğalması sonrasında Microsoft'un kurucusu Bill Gates yeni bir öneri geldiği belirtildi. Gates'in bu kapsamda üç doz aşı olmanın işe yarayabileceğini söylediği ifade edildi.

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Microsoft'un kurucusu Bill Gates, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) mutasyonlarıyla mücadele için üç doz aşının işe yarayabileceğini söyledi.

Koronavirüs salgınıyla mücadelede mevcut aşıların İngiltere, Güney Afrika ve Brezilya mutasyonlarına karşı yeterli donanıma sahip olup olmadığına dair endişeler artarken, Bill Gates ortaya 'üçüncü doz' fikrini attı. Gates, ilerleyen dönemlerde aşıların güçlendirilmesi gerekebileceğine dikkat çekti. 

Bu kapsamda üçüncü doz aşının mutasyonla mücadelede çözüm olabileceğini vurgulayan Gates, "Şimdiki tartışma şu, (mutasyonla mücadele için) mevcut aşıların kapasitesini mi artırmalıyız, üçüncü bir doza mı ihtiyacımız var yoksa modifiye edilmiş yeni bir aşıya mı?" dedi. 

Güney Afrika'da yürütülen çok sayıda aşı çalışmasına fon sağlayan Gates, mevcut aşılarla ilgili de değerlendirme yaptı. Gates, Johnson & Johnson ve Novavax aşılarını mutasyonlara karşı 'düşük etkili' olduğunu belirtirken, AstraZenaca'nın diğerlerine kıyasla daha geride olduğunu söyledi.

"Aşı karşıtlığı veya soykırım reddi gibi, dur denmesi gereken, çok ekstrem şeyler var"

Gates ayrıca, aşı karşıtlarına da değinerek bu kişilerin 'delirmiş' ve 'kötü niyetli' olduklarını söyledi. Gates, "Aşı karşıtlığı veya soykırım reddi gibi, dur denmesi gereken, çok ekstrem şeyler de var. Ancak bunu nasıl durduracağımız ya da kimi sorumlu tutacağımız belirsiz. Buna çözüm öneremiyorum. Hâlâ iyi bir çözüm bulamadım" diye konuştu. s
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