BİM AKP'ye isyan bayrağı açtı

Fiyat tartışmalarında zincir marketler AKP'nin hedefi olurken "Ortakakıl Konferansları 2022"de konuşan BİM İcra Kurulu Üyesi ve Gıda Perakendecileri Derneği (GPD) Başkanı Galip Aykaç, yaşanan duruma isyan etti.







Aykaç, üretici enflasyonu yüzde 93.53 iken tüketici enflasyonun ise yüzde 48.69 oranında gerçekleştiğine işaret ederek, aradaki farkın organize perakedenin enflasyona kalkan olduğunun net bir göstergesi olduğunu söyledi.





''ÖZEL ÇALIŞAN EKİPLER OLUŞTURACAK HALE GELDİK''

Aykaç, "Enflasyonla mücadelede vurgulamak istediğimiz en önemli husus, etiketlerde gördüğümüz fiyat artışlarının kaynağının bizler olmadığının artık kabul edilmesidir. Kayıtlı kurallı faaliyet gösteren, her zaman her türlü denetime açık şeffaf işletmeleriz. Son dönemde yapılan denetimlerde talep edilen bilgileri sağlamak için sırf bu süreçlere özel çalışan ekipler oluşturacak hale geldik" dedi.





''BİZLERİ SON DERECE ÜZMEKTEDİR''

Aykaç, "Bu kadar denetim, hatta niye uygunsuz olduğumuzu bilmeden savunmaya maruz bırakıldığımız, sonunda bir bulguya da erişilemediği bir ortamda hala fahiş fiyatla damgalanmamız bizleri son derece üzmektedir" ifadelerini kullandı.





Rekabet Kurulu, Covid-19 salgını sürecinde, perakende gıda ve temizlik ürünleri ticareti yapan zincir marketler ile bunların tedarikçileri konumunda olan üretici ve toptancı seviyesindeki teşebbüslerin fiyatlama davranışlarının incelenmesine yönelik olarak yürütülen soruşturma sonucunda beş zincir market ve bir tedarikçi şirkete idari para cezası vermişti.





''BİZLERİN PAYI SON DERECE SINIRLI''

Aykaç, "Nasıl ki döviz kurlarındaki artışta sebebin döviz büroları, akaryakıt zammında benzin istasyonları olmadığı gibi bizlerin de buradaki payının son derece sınırlı olduğunu söylemek isterim" dedi.





Tüm fiyat artışlarının sorumlusu organize perakende söktörüymüş gibi bir algı yönetimi yapılmaya çalışıldığını belirten Aykaç, aksine organize perakende sektörünün ölçek ekonomisi dolayısıyla enflasyonla mücadelede kilit rol oynadığını vurguladı.





Perakende içinde organize kanadın payının Türkiye'de yüzde 55 seviyesinde olduğunu belirten Aykaç, "Birçok kaynağa göre organize perakendenin büyüdüğü her ülkede enflasyon düşüyor. Gelişmiş ekonomilerde bu oran yüzde 90'lara tırmanmış ve yüzde 90'lar seviyesinde organize perakendeye sahip ülkelerde enflasyonun yüzde 5'lerin altında seyrettiği görülüyor" diye konuştu.







BENZEŞEN FİYATLAR YOĞUN REKABETİN SONUCU

Marketlerdeki benzeşen fiyatların yoğun rekabetin bir sonucu olduğunu söyleyen Aykaç, "Fiyatların mümkün olan en düşük seviyede tutulması için yoğun bir rekabet kaçınılmazdır. Dolayısıyla benzeşen fiyatlar yoğun bir rekabetin sonucudur. Sadece gıda ürenlerinde değil, yoğun rekabetin yaşandığı her ürün kategorisinde birbirine yakın fiyatların oluşması rekabetin doğası gereğidir" dedi.





''YAŞADIĞIMIZ ENFLASYON MALİYET ENFLASYONUDUR''

Yaşanan enflasyonun maliyet enflasyonu olduğunu söyleyen Aykaç, yapılması gerekenin yapısal sorunların çözülmesi olduğunu söyledi.





Aykaç, "Dikkat edilmesi gereken fiyat artışların yanı sıra dengelsizleşen gelir dağılımının ortaya çıkardığı sorundur. Alım gücünün düşmesi ve orta gelir kesiminin giderek daralması fiyat hassasiyetini artıran ve enflasyonu ülke ana gündemi haline getiren esas konuların başında gelmektedir. Yaşadığımız enflasyon maliyet enflasyonudur" dedi.





''HERŞEYİN SEBEBİ ÖZEL SEKTÖR GİBİ GÖRÜLMEMELİDİR''

"Yapısal sorun olan alanlarımız olduğu bir gerçek'' Aykaç, ''Bu sorunların hızlı bir şekilde çözümü için kamu özel sektör hep birlikte çalışmalıyız. Herşeyi devletten beklemek doğru olmadığı gibi olumsuz herşeyin sebebi özel sektör gibi görülmemelidir'' ifadelerini kullandı.



