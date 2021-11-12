Samanyolu Haber /Ekonomi / BİM, bu görüntülerden sonra açıklama yaptı: Zorlanıyoruz! /12 Kasım 2021 11:52

BİM, bu görüntülerden sonra açıklama yaptı: Zorlanıyoruz!

Sosyal medyada bir süredir BİM market zincirinde 1 haftadır toz şeker ve küp şekerin bulunmadığı ve rafların boş kaldığı yönünde iddialar üzerine BİM'den açıklama yapıldı.

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Rekabet Kurumu tarafından açılan soruşturmada fahiş fiyat uygulama suçundan 2 milyar 671 milyon lira idari para cezası kesilen 5 zincir market ile 2 tedarikçi firmadan en çok cezayı BİM marketler zinciri aldı.

958 milyon TL ceza kesilen BİM'den, '1 haftadır şeker yok' iddialarına yanıt geldi.

'SATIŞ FİYATINA GÖRE OLUŞMAKTADIR'

Sosyal medyada yayılan iddialar üzerine Türkiye'deki şeker üretiminin AKP iktidarı döneminde özelleştirilen Türkiye Şeker Fabrikaları tarafından yapıldığını hatırlatan BİM, "Şekerin piyasa fiyatı da devletimizin yönetimindeki üretici kuruluşun satış fiyatına göre oluşmaktadır. Şirketimiz bu şekilde oluşan şeker piyasasından temin ettiği şekeri, düşük kar ve asgariye indirilmiş işletme maliyeti ile tüketiciye ulaştırmak gayreti içindedir" ifadelerine yer verdi.

'TEDARİK ETMEKTE ZORLANMAKTAYIZ'

Şeker fabrikalarının son günlerde şeker satışını neredeyse durdurduğunu vurgulayan BİM, "Diğer üreticilerin satış fiyatının yüksek olması sebebiyle, tüketicimize uygun fiyatlı şeker tedarik etmekte zorlanmaktayız" denildi.

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