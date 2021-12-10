BİM’de A’dan Z’ye yüzde 45’e varan zam

Geçtiğimiz kasım ayında Rekabet Kurumu’nun 958 milyon TL ceza kestiği BİM zincir market, vatandaşı zam yağmuruna tuttu. Daha dün ayçiçek yağına 10 TL zam yaparak Sole marka ayçiçek yağını 100 TL’den satan BİM, A’dan Z’ye tüm ürünlere yüzde 45’leri bulan zam yaptı.Milli Gazete’nin haberine göre, BİM marketler zincirinden alışveriş yaparken fiyat etiketlerinin değiştiğini gören bir sosyal medya kullanıcısı, o anları görüntüledi. Kullanıcının paylaştığı görsellere göre, 250 gram tereyağının fiyatı 11 TL artarak 18.90’dan 29.90’a, 600 gram beyaz peyinirin fiyatı ise 16.25 TL zamlarak 34.50’den 50.75’e yükseldi. 200 ml ayrana da yüzde 45 zam yapıldı ve fiyatı 1 TL’den 1.45’e çıktı.Tereyağından peynire, yoğurttan ayrana, sucuktan salama kadar zam yapan BİM’in yeni fiyatları şöyle: