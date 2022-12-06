Samanyolu Haber /Gündem / BİM depolarına baskın! 48 ton şeker stoklanmış /06 Aralık 2022 08:27

BİM depolarına baskın! 48 ton şeker stoklanmış

Mersin’de zabıta ekipleri BİM’e ait depoya baskın düzenledi. Yapılan incelemede tezgahlarda olmayan toz şekerin depolarda stoklandığı ortaya çıktı.

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Mersin’in Akdeniz ilçesinde yer alan BİM Marketin büyük deposunda yapılan denetimde, satışa hazır halde stoklanmış 48 ton toz şeker ele geçirildiği duyuruldu. 

Market hakkında stokçuluk ve haksız kazançtan dolayı tutanak tutuldu. Ekipler konuyla ilgili zincir marketin raflarında toz şeker bulunmadığını tespit etmesi ve çalışanlarının da bir süredir toz şekerin gelmediğini beyan etmesi üzerin denetime çıktığı belirtildi.

BİM’in bu ana deposunda istiflenmiş paletlerde 7 bin 600 adet 5 kilogramlık, 5 bin 60 adet de 2 kilogramlık toplamda 48 bin 120 kilogramlık toz şeker bulundu. 

Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürü Ufuk Sivaslıoğlu, “Her gün düzenli olarak belli sıra ve süre içerisinde zincir marketleri denetliyoruz. Ayın 10’undan itibaren raflarda toz şeker olmadığını tespit ettik. Bunun üzerine ilgili ekiplerle beraber bu marketleri denetledik. Raflarda yine toz şeker olmadığını tespit ettik. Kaymakamımız Muhittin Pamuk ve Akdeniz Belediye Başkanımız Mustafa Gültak’ın talimatları doğrultusunda ana depoya denetim yaptık. İçeri girdiğimizde 48 ton 120 kilo toz şekerin depoda olduğunu gördük. Denetimlerimiz özellikle zincir marketler nezdinde olacak ve aralıksız olarak sürecektir.” açıklamasını yaptı. 

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