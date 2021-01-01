BİM, Milli Gazete’nin ‘ucuz ette hileli satış’ haberine sansür istemiş

Söz konusu haberde, müfettiş raporunda ismi geçen marketlerin ismi verilmemiş, sadece olay anlatılmıştı. Buna rağmen ismi geçmeyen marketin habere sansür talebinde bulunması dikkat çekmiş ve Millî Gazete, bu durumu dün beyaz sayfa ile ortaya koymuştu. Tarım ve Orman Bakanlığı, Millî Gazete’nin ortaya çıkardığı bu skandalla ilgili tamamen sessizliğe bürünerek, konuyla ilgili kamuoyuna bir açıklama yapmamıştı.





Sözde, vatandaşa eti ucuz tükettirmek için 2017’nin sonunda başlatılan ve 2019 yılına kadar belli aralıklarla uygulanan ucuz et projesinde büyük bir skandal patlak verdi.









Marketlerin, proje kapsamında Et ve Süt Kurumu’ndan (ESK) düşük fiyattan aldıkları etin tamamını vatandaşa satmadıkları ortaya çıktı. Ucuz etteki hileli satış, projenin bitiminden bir yıl sonra Tarım ve Orman Bakanlığı müfettişleri tarafından ortaya çıkarılırken, kamunun zararının 100 milyon lirayı bulduğu kaydediliyor. Sözde vatandaşın ucuz et tüketmesi için 2017’nin sonunda uygulamaya konulan ve belli aralıklarla uygulanarak 2019 yılında sona eren ucuz et uygulamasında yeni bir skandal patlak verdi. Projenin uygulandığı dönemde marketlerde vatandaşa ESK’dan alınan kaliteli etlerin değil, piyasadan toplanan yağlı ve kalitesiz etlerin satılmasıyla gündeme gelen ucuz et projesinde, şimdi de marketlerin ESK’dan aldıkları indirimli etlerin tamamını vatandaşa satmadıkları ortaya çıktı. Tarım ve Orman Bakanlığı müfettişleri, skandal hileli satışı ortaya çıkarırken, Bakan Pakdemirli ucu marketlere dokunacağı için soruşturmaya izin vermedi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ucuz ette yaşanan hileli satışla ilgili soruşturma yapabilmek için Danıştay’ın kararını bekliyor.













MÜFETTİŞLER SORUŞTURMA AÇILMASINI İSTEDİ, BAKAN İZİN VERMEDİ!





Bir ihbar üzerine ucuz et projesi kapsamında satılan etleri incelemeye alan bakanlık müfettişleri, yaşanan skandalı ortaya çıkardı. Müfettişler, kamunun zarara uğratıldığı ve marketlere büyük çıkar sağlandığı gerekçesiyle söz konusu zararın sorumlulardan tahsil edilerek haklarında soruşturma açılmasını talep etti.





ARA FORMÜL BULUNDU, MARKETLER SATMADIKLARI ETİ SATACAKLAR, DOSYA KAPANACAK!





Diğer yandan, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na soruşturma izni vermezken, yaşanan skandalda dosyanın kapatılması için ara bir formül bulundu. Buna göre, marketler, eksik sattıkları tespit edilen 3 bin ton civarındaki eti tekrar proje kapsamında indirimli satmayı kabul ederken, ucuz et projesi de sessiz sedasız yeniden hayata geçirilmiş oldu. Buna göre, söz konusu marketler, 3 bin ton ete karşılık gelecek şekilde kıymayı 34 liradan, kuşbaşını ise 37 liradan satmaya başladı. Söz konusu etler sessiz sedasız satılırken, marketler de bu satıştan sonra taahhütlerini yerine getirmiş olacak.





MİLLİ GAZETE, BİM’İN SANSÜR TALEBİNİ İFŞA ETMİŞTİ





Milli Gazete, market zinciri Birleşik Mağazaları’nın (BİM) reklam ilanı karşılığında haberlere sansür taleplerinin geri çevrildiği için ilan vermekten vazgeçtiğini dün açıklamıştı.





Milli gazete dün ilginç bir ilan yayınlanarak BİM’n sansür talebini ifşa etmişti. Gazete, haber sansürü nedeniyle reklam ilanının geri çekildiğini belirtti. Gazetenin 3. sayfasında BİM’in reklamının bulunacağını duyuran gazete, ancak BİM’in “haber sansürü” girişiminde bulunmasından ötürü reklamın olmadığını açıkladı.













Gazetenin son sayfasında, “Bugün sayfada ‘BİM reklamı’ olacaktı. Ancak reklam verenin “haber sansürü” taleplerinin kabul edilmemesi üzerine reklam geri çekilmiştir. Gelişmeler, detaylarıyla birlikte ilerleyen süreçte okuyucularımızla ve kamuoyuyla paylaşılacaktır” denildi.