BİM sapığı komiser güvenlik kamerasına yakalandı

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde ise Serdar E.’nin BİM markette raflardan ürün alan bir kadının eteğinin altına telefonunu sokarak görüntü çektiği görülüyor.





(Video gayri ahlaki olduğu için yayınlamıyoruz.)



İstanbul Kağıthane’de bulunan BİM markette çekildiği ileri sürülen görüntülerde, kadınların etek altını fotoğraflayan bir erkek güvenlik kameralarına yakalandı.Polise haber verilmesi üzerine görüntülerden kimliği tespit edilen sapık gözaltına alındı. İnternethaber'in aktardığına göre BİM sapığının, Serdar E. olduğu ve komiser olarak görev yaptığı belirlendi.Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler sonrası gözaltına alınan sapık komiserin telefonundaki arşivinden birçok kadına ait görüntüler çıktığı ileri sürüldü.