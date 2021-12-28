Samanyolu Haber /Gündem / BİM yönetiminden yeni indirim açıklaması /28 Aralık 2021 19:43

BİM yönetiminden yeni indirim açıklaması

Döviz kurlarındaki yukarı hareket sırasında gelen zamların ardından dövizdeki düşüşle birlikte indirim beklentisi de yükseldi. BİM yönetiminden de bu konuyla ilgili bir açıklama yapıldığı belirtildi.

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Dolar kurundaki yükselişle birlikte zamlar yurttaşın cebini yakmaya devam ediyor. Kurdaki düşüşe rağmen gıda fiyatlarında indirim gerçekleşmedi.

BİM'den indirimlerle alakalı yeni bir açıklama daha geldi.

Zincir marketin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda; "24 Aralık 2021 sonrasında 40'dan fazla üründe yüzde 8 - yüzde 40 oranında indirim uyguladık" denildi.

BİM'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Değeri Müşterilerimiz,

BİM ülkemizin lider perakende kuruluşu olarak tüm paydaşlarına yönelik sorumluluklarının bilincindedir.

Temel görevimiz müşterilerimize en kaliteli ürünleri en uygun fiyatlardan sunmaktır.

Bu kapsamda 24 Aralık 2021 ve sonrasında 40'dan fazla ürünümüzde yüzde 8 ila yüzde 40 oranında indirim uyguladık.

Önümüzdeki dönemde de fiyat ve maliyet istikrarı ortamının oluşmasıyla, diğer birçok ürünümüzde indirimler devam edecektir. Saygılarımızla"
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