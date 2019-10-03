BİM'den tanzim itirafı: Kendi isteğimizle 30 milyon lira zarar ettik

BİM İcra Kurulu Üyesi Galip Aykaç, Gıda Perakendecileri Derneği’nin basın toplantısında, tanzim satışları ve perakende sektöründeki son durumu değerlendirdi.







Sözcü gazetesinde yer alan habere göre, geçen yılki gibi bir senaryoyu bu yıl beklemediklerini belirten Aykaç, "Biz bu sene geçen yılki gibi bir durumun olacağını düşünmüyoruz. Çünkü ürünlerin rekolteleri çok iyi geliyor. Dolayısıyla zaten öyle bir şeye ihtiyaç olmayacak gibi gözüküyor. Sadece sarımsakla ilgili sorun var, onun dışında narenciye olsun, meyve olsun, patates olsun bununla ilgili bu sene bir sorun olmayacak” dedi.





Sarımsak fiyatında yaşanan artışın rekolte düşüklüğünden kaynaklandığını belirten Aykaç, “Sarımsakta rekolte düştü ve bir hastalık oldu. Özellikle sarımsağın merkezi Taşköprü’de… O nedenle fiyatlar biraz yüksek” dedi.





TANZİM İTİRAFI





Aykaç, tanzim süreciyle ilgili beş ay boyunca 4 TL'ye aldıkları ürünleri 2 TL'ye sattıklarını ifade etti. Aykaç, "Bu nedenle 30 milyon TL gibi bir zararımız oldu. Biz bunu isteyerek yaptık" dedi.







Yerel seçim öncesi süreçte özellikle bir anda birkaç katına çıkan fiyatları sebebiyle sebze meyve alamayan halk tepki göstermiş, bunun üzerine AKP'li belediyeler başta olmak üzere hükümete yakın market zincirleri bir süre zararına satış yaparak sürecin iktidar için daha hafif atlatılmasını sağlamıştı. Piyasa koşulları dışında gerçekleşen tanzim satışıyla pazar ve manav esnafı da zarara uğratılmıştı.

