BİMEKS mağduru işçinin feryadı!

Eski Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Prof. Dr. Vedat Akgiray'ın ortak olduğu aile şirketi BİMEKS'in işten çıkardığı 1.500 çalışana hakları ödenmiyor.





BİMEKS mağduru işçiler seslerini duyurmak için her gün eylem yapıyor. Dün arkadaşlarının gözaltına alınmasına veryansın eden eski BİMEKS işçisi Dilek Aslan, "48 yaşındayım kimse işe almıyor. BİMEKS'e gençliğimi verdim. Hiç oturmadan çalıştım, artık dizlerim tutmuyor. 20 lira kazanmak için fabrika önünde simit satıyorum. Polisleri karşımda değil, arkamda görmek istiyorum." dedi.







Eski SPK Başkanı Prof. Dr. Vedat Akgiray





BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ'NDE DERS VERMEYE DEVAM EDİYOR

Birikmiş maaşlarını ve tazminatlarını alamadan işten çıkarılan BİMEKS işçileri, şirketin sahiplerinden Prof. Dr. Vedat Akgiray'ın Boğaziçi Üniversitesi'nde ders verdiği kampüsün kapısında her gün basın açıklaması yapıyor.





Üniversite önünde çadır kurmak isteyen işçiler gözaltına alınmıştı.





Maaşlarını 2016 yılından itibaren alamayan 1.500 BİMEKS işçisine açtıkları davaları kazanmalarına rağmen ödeme yapılmıyor.





Polis müdürü, "İnsanları rahatsız ediyorsunuz." diyerek işçilerin dağılmasını istedi.





Türkiye'nin ilk teknoloji ürünleri perakende BİMEKS, 2019'da önce konkordato ilan etti, akabinde mahkeme tarafından iflasına karar verildi.