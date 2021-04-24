Bimeks resmen iflas etti

Türkiye’nin ilk teknoloji mağazası olarak uzun bir süre hizmet veren Bimeks’in iflasına karar verildi.







Son yıllarda mağazaları bir bir kapanan Bimeks, işlerin buraya varmaması için uzun süredir çaba sarf ediyordu. Ancak bu çabalar sonuç vermedi.





Eskiden Türkiye’nin 50’den fazla ilinde yaklaşık 200 kadar mağazasıyla hizmet veren Bimeks’in mağazaları teker teker kapanmaya başlamıştı. 2018 yılında sadece birkaç mağazası kalan şirketin faaliyetine geçtiğimiz günlerde mahkeme kararıyla son verildi.





Bimeks’in iflas kararı, 17 Şubat 2021’de yürütülen mahkemede verilmişti. Alınan kararın ilanıysa 12 Nisan’da gerçekleşti. 2018 yılında şirketin sadece 3 mağazası kalmıştı. Zaten iflasın geleceği de bu zamanlardan hissediliyordu. 2013 yılında Electro World’ün Türkiye kolunu tamamen satın alarak büyük bir adım atan şirketin düşüşe geçmesi gecikmedi. 2018’de mağazaları bir bir kapanan ve işçileri işten çıkarılan Bimeks, 2019 yılında borsa kotundan çıkarıldı.

