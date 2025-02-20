BİM'in hisseleri çakıldı

BİM Hisselerinde Sert Düşüş



Rekabet Kurumu'nun verdiği cezanın ardından BİM hisselerinde sert düşüş yaşandı. Hisseler, yüzde 4,5 kayıp ile 530 liraya geriledi ve BİST-100 endeksinde en kötü performans gösteren hisse oldu.







BİM, telefonundaki WhatsApp yazışmalarını silen çalışanın işine son verildiğini ve ilgili yazışmaların teknik çalışmayla geri getirilerek kuruma sunulduğunu aktardı. Para cezasına itiraz etmeye hazırlanan market zinciri, sürecin hukuksuz olduğunu savundu.





Rekabet Kurulu, BİM Birleşik Mağazalar A.Ş.'ye, kurum uzmanlarının yerinde incelemesini engellediği gerekçesiyle 1.3 milyar TL idari para cezası kesmişti. BİM, konuya ilişkin yazılı bir açıklama yaparak, iddialara yanıt verdi. Şirket, açıklamasında, Rekabet Kurumu'nun 14 Ocak 2025 tarihinde gerçekleştirdiği yerinde incelemede, sağlık sorunu nedeniyle izinli olan bir çalışanın kişisel telefonunda bulunan WhatsApp yazışmalarını sildiğini belirtti.

BİM, söz konusu çalışanın ticari kararları etkileyebilecek bir pozisyonda olmadığını ve bu yazışmaların kendi inisiyatifiyle silindiğini vurguladı. Şirket, durumu fark ettikten sonra teknik bir çalışma başlatarak yazışmaları geri getirdi ve Rekabet Kurumu'na sundu. Yapılan inceleme sonucunda yazışmaların rekabete aykırı bir durum içermediği anlaşıldı. Şirket ayrıca, söz konusu çalışanın davranışını kabul etmediklerini belirterek, iş akdinin derhal feshedildiğini açıkladı.BİM, Rekabet Kurumu'na, yerinde inceleme sürecinde herhangi bir engelleme ya da zorlaştırma yapmadığını ifade etti. Ayrıca, yazışmalar geri getirildikten sonra Rekabet Kurumu ile her türlü iş birliğini sağladıklarını ve inceleme sürecini kolaylaştırdıklarını söyledi. Şirket, verilen 1.3 milyar TL'lik cezanın haksız, hukuksuz ve hakkaniyetsiz olduğunu belirtti. BİM, rekabet kurallarına tam uyum içinde hareket ettiklerini ve bu tür bir cezayı kabul etmediklerini vurguladı.BİM'in açıklamasında, Rekabet Kurumu tarafından verilen cezanın teamüllere aykırı bir yöntemle duyurulduğu da ifade edildi. 19 Şubat 2025 tarihinde, Rekabet Kurumu'na ait olmayan bir internet sitesinde, "Yerinde İncelemeyi Engellemenin Sonuçları Ağır Olabilir BİM’e 1,3 Milyar TL Ceza" başlıklı bir haber yayımlandığı belirtildi. Şirket, bu duyurunun üslup ve yöntem açısından yanlış olduğunu ve Rekabet Kurumu’nun gerekçeli kararının henüz kendilerine ulaşmadığını aktardı.Rekabet Kurumu, BİM'in bir yöneticisinin veri silme eylemi gerçekleştirdiğini ve bu durumun yerinde incelemeyi engellediği ve zorlaştırdığını belirtmişti. Kurum, 6 Şubat'ta BİM'e yaklaşık 1.3 milyar TL'lik bir idari para cezası uygulamayı kararlaştırmıştı.