BİM'in patronundan Erdoğan ve Bahçeli’ye çok ağır sözler

Türkiye’de vatandaşlar her gün gelen zamlara karşı ne yapacağını şaşırırken AKP'nin hükümet yetkilileri ve iktidara yakın medya zamlardan zincir marketleri sorumlu tutuyor. En son MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de gıda fiyatlarındaki artışta suçlunun marketler olduğunu savunarak, marketlerin Hizmet Hareketi’ni kast ederek F… irtibatları araştırılsın demişti. Konuya ilişkin konuşan AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da artan enflasyonda zincir marketlerin de sorumlu olduğunu ileri sürmüş ve şunları söylemişti: “Para cezası demek ki bunları ıslah etmiyor. Para cezasının dışında atılacak adımları da ilk kabine toplantımızda inşallah masaya yatırırız ve oradan da bunların üzerine ayrıca gideriz.”











Konuyla ilgili konuşan BİM İcra Kurulu Üyesi Galip Aykaç, hükümetten havuz medyasına kadar adeta açtı ağzını yumdu gözünü. Halktv.com.tr’in yaptığı haber göre Aykaç, zincir marketlerle ilgili AKP'li Erdoğan ve Bahçeli'nin yaptığı suçlamalara sert yanıtlar verdi. Aykaç’ın konuşmasında şunları vurguladı; “Perakende işletmelerinin enflasyondan arındırılmış sadece nominal kar rakamlarına bakan olumsuz yorum yapan trollere, maaşlı televizyon yöneticilerine, bizleri terörist ilan edenlere, bizlere vicdansız, hatta kansız diyenlere ve bunları gazetede yayınlayarak ahlaksızca bizi çete ilan edenlere ve tabirimi maruz görün çok daha kötüsünü söylemek istiyorum ama müsaadenizle gazeteci müsveddelerine söyleyeceğimiz sözler var.”









PARTİ LİDERLERİNE SÖYLEYECEKLERİM VAR DEYİP AÇTI AĞZINI YUMDU GÖZÜNÜ









İlan vermedikleri için gazete sayfasını boş bırakanlara ve televizyonda salyalarını akıtarak küfredenlere seslendiğini belirten Aykaç, “Bir de üzerine bu yayınları yaparken diyoruz ki doğrusunu söyleyelim, yayına bizi almıyorsunuz. Gıda perakende sektörünün en yükseğinin ettiği kar yüzde 4. Bu 4’ün tamamını da verseniz enflasyon aşağıya gelmez. İşte söylediğimiz tek söz bu. Bunu bile bile 1’e alıp 3’e satıyorlar diyecek kadar alçalan gazetecilere, oda başkanlarına diyorum ki bu algı operasyonunuzun vatandaşta karşılığı yok. Bilmedikleri konularda biliyormuş gibi yorum yapanlara, peyniri yumurtayı sadece sofrasında görüp peynirle yumurtayla ilgili yorum yapanlara, bu dünyayı size yaşanmaz kılarım diyecek kadar meselelerden bir haber olan, depoyu basıp günlük tüketim kadar bile olmayan yağları halka dağıtırım diyen iş bilmez yöneticilere, mağaza çalışanlarına söyleyin yöneticilerinize bu işin sonu kötü olacak, “Size burada ekmek yedirtmeyiz” diyen yerel yöneticilere, ziraatten haberi olmayan İstanbul Ziraat Odası başkanına, FETÖ terör örgütüyle bizi tehdit eden parti liderlerine söyleyeceklerimiz var.” dedi.





Rakamlarla konuştuğunu belirten Aykaç, “2022’nin sekizinci ayın tüketici fiyat endeksini TÜİK yüzde 80.21 olarak açıkladı. Üretici fiyat endeksi yüzde yüzde 143.75, 9. ay yüzde 83. 45 tüketici, yüzde 151.50 üretici. 10. Ay yüzde 85.51 tüketici fiyatı, yüzde 157.68 üretici fiyatı. Soruyorum buradan acaba bu rakamları biz mi yanlış okuyoruz? Doğrusunu söyleyecek olan var mı? Siz hesap da bilmiyorsunuz.” şeklinde konuştu.



