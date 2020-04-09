Bin liralık yardım desteğini kimler alabilecek?

Türkiye genelinde 2 milyon aileye verilecek olan bin liralık sosyal yardım parasının detayları da yine Bakanlık tarafından açıklandı.Buna göre birinci fazı tamamlanan paket için, ikinci fazın tamamlanması halinde üçüncü faz için de çalışmalara başlanacak.





Yardımları, yurttaşların T.C. numaralarına PTT kanalıyla göndereceklerini belirten Selçuk, “2 milyon hane olduğu için ortalama haneyi yaklaşık 4 kişiden hesaplarsak, 8 milyon vatandaşımıza da bu desteği ulaştırmış olacağız” dedi.





PTT Kartı olan yurttaşlar, bin liralık yardımı tüm kamu bankalarının ATM'lerinden komisyonsuz olarak çekebilecek.





Cumhuriyet'te yer alan habere göre, birinci fazı tamamlanan sosyal yardım desteğinin ikinci fazına göre koronavirüs öncesi devletten sosyal yardım alanlar ve birinci fazda bin liralık yardımda bulunulan kişilere ikinci defa yardım yapılmayacak.





Bakanlığı yardımına, birinci fazda olduğu gibi yine başvuru yapılmayacak.Koronavirüsten ekonomik olarak etkilenen kişiler bakanlık tarafından tespit edilecek ve yardımlar PTT görevlileri tarafından evde ödenecek.





Yardımın ikinci fazı tamamlandıktan sonra üçüncü faz için çalışmaların başlayacağını söyleyen Bakan Selçuk, “Üçüncü faz sosyal yardımdan, daha önce bu yardımdan faydalanmamış haneler faydalanacak ve söz konusu başvurular e-devlet üzerinden yapılacak” dedi.





Selçuk, üçüncü fazın başvuru sürecinin ayrıca duyurulacağını da belirtti.