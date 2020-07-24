Samanyolu Haber /Dünya / 'Bina Çin'in casusluk üssüydü' /24 Temmuz 2020 12:50

'Bina Çin'in casusluk üssüydü'

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Çin'in Houston Başkonsolosluğunun 'casusluk ve fikri mülkiyet hırsızlığı merkezi' haline geldiğini ileri sürerek, bu nedenle burayı kapatma kararı aldıklarını söyledi.

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Pompeo, Kaliforniya'daki Richard Nixon Başkanlık Kütüphanesi ve Müzesi'nde yaptığı konuşmada, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'i 'çökmüş bir totaliter ideolojinin fanatiği' olarak nitelendirdi. 

Mike Pompeo, "Çin Komünist Partisi, herhangi bir yabancı düşmandan daha çok Çin halkının samimi fikirlerinden korkuyor. ABD Çin halkıyla iş birliği yapmalı ve onları güçlendirmeli" dedi.

'Özgür dünya komünist Çin'i değiştirmezse...'

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Çin konusunda ABD ile aynı noktada duran ülkelere yönelik olarak da "Dünyanın özgür milletleri olarak Çin Komünist Partisinin davranışlarına ilişkin daha yaratıcı ve iddialı yollar izlemeliyiz. Pekin yönetiminin eylemleri halklarımızı ve refahımızı tehdit ediyor" ifadelerini kullandı. 

Pompeo, "Özgür dünya komünist Çin'i değiştirmezse, komünist Çin bizi değiştirecek" fikrini öne sürdü.

Çin ile yapılan işbirliğinin diğerlerine benzemediğini söyleyen Pompeo, "Buna en iyi örnek Huawei. Huawei'ye masum bir telekomünikasyon firması gibi davranmayı bıraktık ve artık bu firmaya gerçek adıyla, 'ulusal güvenlik tehdidi' olarak hitap ediyor ve ona göre davranıyoruz" diye konuştu. 

'Daha agresif önlemeler almaya başladık'

Pompeo, Çin'e karşı daha agresif önlemler almaya başladıklarını belirterek, "Daha bu hafta, Çin'in Houston Başkonsolosluğunu kapattık çünkü burası casusluk ve fikri mülkiyet hırsızlığı merkezi olarak kullanılıyordu" dedi. 

ABD, salı günü başkonsolosluk binası dışında belge imha edildiği ihbarının ardından Teksas eyaletinin Houston kentindeki Çin diplomatik misyonunun kapatılması talimatını vermişti. 

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