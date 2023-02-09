Samanyolu Haber /Gündem / Binaları yıkılan müteahhitlere suç duyurusu: 'Yurt dışı yasağı konulsun' /09 Şubat 2023 15:37

Binaları yıkılan müteahhitlere suç duyurusu: 'Yurt dışı yasağı konulsun'

Kahramanmaraş depreminde binaları yıkılan müteahhitler hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Müteahhitlere ivedilikle yurt dışı yasağı konması ve cezalandırılmaları istendi.

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Türkiye’yi yasa boğan Kahramanmaraş depreminde en çok tartışılan konu yeni binaların dahi yıkılması oldu.

Halk TV'den Hazal Ocak'ın haberine göre, avukat Yakup Okumuşoğlu hasar gören ve yıkılan tüm binaların yapımında sorumlu müteahhitler hakkında suç duyurusunda bulundu ve müteahhitlere ivedilikle yurtdışı çıkış yasağı konulmasını istedi.

Kahramanmaraş depreminde binlerce bina yerle bir oldu. Yıkılan binalar arasında yeni binalar da vardı ve bu yeni binalar yüzlerce insana mezar oldu. Depremin meydana geldiği günden beri en çok bu binaların müteahhitleri tartışılıyor.

"SORUŞTURMA BAŞLATILSIN"
Avukat Yakup Okumuşoğlu, evleri yıkılan müteahhitler hakkında Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Okumuşoğlu, başsavcılığa verdiği suç duyurusunda depremi üzüntü içerisinde takip ettiğini belirterek “Deprem dolayısıyla bölgenizde hasar gören ve yıkılan tüm binaların yapımında sorumlu olan müteahhitler ve diğer sorumluluk hakkında ivedilikle yurt dışı çıkış yasağı konularak soruşturma başlatılmasını ve netice itibariyle haklarında kamu davası açılarak cezalandırılmalarını arz ve talep ederim” denildi.
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