Samanyolu Haber /Gündem / "Binali Yıldırım bile koronaya yakalandıysa..." /04 Eylül 2020 09:59

"Binali Yıldırım bile koronaya yakalandıysa..."

AKP'nin yayın organı Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, eski başbakanlardan Binali Yıldırım'ın koronavirüse yakalanmasıyla ilgili olarak "Binali Yıldırım bile koronavirüse yakalandığına göre durum çok ciddi" dedi.

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Barlas, bugünkü yazısında eski başbakanlardan Binali Yıldırım'ın Erzincan seyahati sonrasında Koronavirüs'e yakalandığını belirterek, "Binali Yıldırım bile koronavirüse yakalandığına göre durum çok ciddi" dedi. Barlas şöyle yazdı:

"Baksanıza, Binali Yıldırım da Erzincan seyahati ertesinde koronavirüse yakalandığı anlaşıldı... Bütün ülkede düğünler, eğlenceler ve her çeşit toplantı, kısıtlı yaşanılıyor. Bu virüsün nerede tırmanıp nerede dizginleneceği hala belli değil. Aşı bulundu mu, yoksa aşı ile ilgili haberler hep balon mu belli değil. Bir karikatür vardı internette... Başkan Trump Rusların bulduğu söylenilen koronavirüs aşısından yaptırmış ve sonunda altın sarısı saçları dışında bütün görünümü ile Putin'e benzemiş."
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