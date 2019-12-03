Samanyolu Haber /Politika / Binali Yıldırım geri mi dönüyor? /03 Aralık 2019 11:25

Binali Yıldırım geri mi dönüyor?

Adalet ve Kalkınma Partisi'nde (AKP) eski başbakan Binali Yıldırım'a uygun koltuk aranıyor.

SHABER3.COM

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın yeniden Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) olabileceği iddia edildi. 

İl ve ilçe kongrelerini 2019 yılının ilk aylardında başlatma kararı alan AKP'de kabine değişikliğinin hâlâ masada olduğu belirtiliyor. 

Edinilen bilgiye göre AKP lideri Recep Tayyip Erdoğan kongre ile parti yönetiminin değiştirirken aynı dönemde Cumhurbaşkanlığı kabinesine yeni isimleri dahil edebilir.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un (sağda) kabinede Adalet ya da Milli Eğitim bakanlıklarından birine getirilebileceği iddia edildi. Şentop ile Yıldırım halef-selef.

AKP İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın yeniden TBMM Başkanlığı'na seçileceği parti kulislerinde konuşuluyor.

İSTANBUL İÇİN TBMM BAŞKANLIĞI'NDAN İSTİFA ETMİŞTİ

AKP İstanbul Büyükşehir belediye başkan adayı olarak gösterdiği Binali Yıldırım, 16 Şubat 2019'da TBMM görevinden istifa etmişti. 

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde 13 bin farkla kaybeden Yılıdırım, AKP ile Milliyetçi Hareket Partisi'nin itirazını kabul eden Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararı ile 23 Haziran'da tekrar edilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimi'nde bu defa 816 bin farkla hezimete uğramıştı. 
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