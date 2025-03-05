Samanyolu Haber /Politika / Binali Yıldırım hakkında suç duyurusu /05 Mart 2025 10:15

Binali Yıldırım hakkında suç duyurusu

Eski Başbakan Binali Yıldırım hakkında, "Vatandaşlık tanımı yeni anayasada gözden geçirilebilir" açıklaması nedeniyle suç duyurusunda bulunuldu. Kutlu Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Melike Karaaslan, Yıldırım’ın Anayasa’nın değiştirilemez maddelerine aykırı açıklamalarda bulunduğunu savundu.

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Eski Başbakan Binali Yıldırım hakkında, "Vatandaşlık tanımı yeni anayasada gözden geçirilebilir" açıklaması nedeniyle suç duyurusunda bulunuldu. Kutlu Parti Genel Başkan Yardımcısı ve avukat Fatma Melike Karaaslan, Yıldırım'ı savcılığa şikâyet etti.

Başvuru dilekçesinde, Yıldırım’ın Anayasa’nın değiştirilemez maddeleri üzerinde değişiklik talebinde bulunduğu öne sürüldü. Karaaslan, bu durumun Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na aykırı olduğunu belirtti.

"ANAYASAYI İHLAL ETTİ"

Şikâyet dilekçesinde, Yıldırım’ın Türk Ceza Kanunu’nun 302. maddesinde yer alan “Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak” ve 309. maddesindeki “Anayasayı ihlal” suçlarını işlediği iddia edilerek hakkında soruşturma açılması ve cezalandırılması talep edildi.

Sözcü’den Veli Toprak'ın aktardığına göre Karaaslan, Yıldırım’ın geçmişte üstlendiği görevler itibarıyla anayasa hukukunu ve uluslararası hukuk normlarını bilmemesinin mümkün olmadığını söyledi.
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