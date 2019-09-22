Samanyolu Haber /Politika / Binali Yıldırım hakkında yeni görev iddiası /22 Eylül 2019 20:23

Binali Yıldırım hakkında yeni görev iddiası

Yıldırım için Cumhurbaşkanlığı sarayında makam odası hazırlıklarına başlandığı da öne sürülüyor.

SHABER3.COM

Eski Başbakan ve AKP Milletvekili Binali Yıldırım’ın Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak atanması konusunda hazırlık yapıldığı öğrenildi. Ankara kulislerinde konuşulanlara göre İstanbul Büyükşehir seçimini kaybeden Yıldırım’ın, Fuat Oktay’dan sonra 2. Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak, Beştepe’deki koltuğa oturması bekleniyor. Yıldırım için Cumhurbaşkanlığı sarayında makam odası hazırlıklarına başlandığı da öne sürülüyor.

Sözcü'den Başak Kaya'nın haberine göre Ankara’da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bakanlar kurulunda değişikliğe gidip gitmeyeceği tartışılırken, kulislere yeni bilgiler de yansıdı. Edinilen bilgiye göre Erdoğan'ın yakın çevresi, “CHP istiyor diye revizyon yapılmaz” yorumlarını dile getiriyor ve kısa vadede bir kabine revizyonu beklenmiyor.

Kabine revizyonu yerine, ”Cumhurbaşkanı Yardımcılarına bağlı çalışacak bir Bakanlar kurulu” modeli üzerinde durulduğu da kaydedildi. Böylece Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı Yardımcıları aracılığıyla bakanlıklar arasındaki koordinasyonu daha kapsamlı biçimde sağlayacağı belirtiliyor.

2. Cumhurbaşkanı yardımcısı olma ihtimali kuvvetlenen Binali Yıldırım'ın da, İstanbul yenilgisi sonrası, parti içinde hız kazanan tartışmaların ardından, “Dostunu düşmanını tanıdığı ve yeni dönemde buna göre hareket edeceği” yorumları da yapılıyor.
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