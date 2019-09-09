Samanyolu Haber /Gündem / Binali Yıldırım ile ilgili gerçek ortaya çıktı /09 Eylül 2019 22:49

Binali Yıldırım ile ilgili gerçek ortaya çıktı

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) İstanbul Büyükşehir belediye başkan adayı olan ve seçimleri kaybeden Binali Yıldırım’ın Çankaya Köşkü'nden nihayet taşındığı öğrenildi.

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Başbakanlık yaptığı dönemde Çankaya Köşkü'nde oturmaya başlayan Binali Yıldırım, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı seçilince de ikametgâhını değiştirmemişti.

TBMM Başkanlığı'ndan istifa ederek 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) İstanbul Büyükşehir belediye başkan adayı olan Yıldırım'ın halen köşkte oturması tepkilere sebep olmuştu.

MAHMUT TANAL, TBMM BAŞKANLIĞI'NA SORMUŞTU

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Meclis’e verdiği soru önergesinde, Binali Yıldırım'ın Çankaya Köşkü'nde oturmasını gündeme getirmişti.
 
Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, sosyal medya hesabından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü Kamu Konutları Şubesi Müdürlüğü tarafından kendilerine konuya dair verilen cevabı paylaştı.

Cevapta, Çankaya Köşkü'nün artık Binali Yıldırım tarafından kullanılmadığı belirtildi.

BİNALİ YILDIRIM KULLANMADIĞINI İDDİA ETMİŞTİ

Binali Yıldırım daha önce yaptığı açıklamada, "Binali Yıldırım hiçbir zaman Çankaya Köşkü'nde oturmamıştır. Başbakanlık ve Meclis Başkanlığı görevleri süresince Başbakanlık Resmi Konutu'nu kullanmıştır. Meclis Başkanlığı görevinden ayrıldıktan sonra resmi monutu hiçbir şekilde kullanmamıştır. Gerçek bundan ibarettir." delişti.
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