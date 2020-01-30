Samanyolu Haber /Gündem / Binali Yıldırım 'kaz partisi' düzenledi /30 Ocak 2020 23:45

Binali Yıldırım 'kaz partisi' düzenledi

Eski Başbakanlardan Binali Yıldırım ile çok sayıda eski ve yeni AKP milletvekili “kaz partisi”nde buluştu. Binali Yıldırım'ın ev sahipliğindeki "Kaz partisine katılanlar ‘nezaket yemeğiydi” diyerek açıklama yapmaktan kaçındı.

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Eski Başbakan ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, çok sayıda eski ve yeni AKP milletvekili ile “kaz partisi”nde bir araya geldi.Türkiye Ziraat Odaları Birliği’nin Ankara’daki otelinde, Binali Yıldırım’ın ev sahipliğinde dün akşam verilen yemekte günün menüsünde yer alan kazları, Eski Ulaştırma Bakanı, AKP Kars Milletvekili Ahmet Arslan Kars’tan getirtti.

Kaz Partisine eski TBMM Başkanları Cemil Çiçek ile İsmet Yılmaz’ın yanı sıra MHP’den sonra istifa ettikten sonra AKP hükümetinde bakanlık yapan Tuğrul Türkeş de katıldı. Eski bakanlardan, Vakıfbank Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Aksu’nun da bulunduğu yemekte, eski Grup Başkanvekili, Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, eski bakanlardan Kürşad Tüzmen, Güldal Akşit, Said Yazıcıoğlu da ile çok sayıda milletvekili de bulundu.

Daha önce İstanbul’da Büyükşehir Şehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in de katıldığı “kaz partisi” kamuoyunda tartışmalara yol açmıştı.

Elazığ depreminin ardından Binali Yıldırım ve AKP milletvekillerini bir araya getiren kaz partisiyle ilgili eski bakanlar “nezaket yemeğiydi” diyerek açıklama yapmaktan kaçındı. Kars Milletvekili Ahmet Arslan ise, herhangi bir açıklama yapmadı.  
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