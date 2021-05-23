Samanyolu Haber /Gündem / Binali Yıldırım, Peker'in iddialarına bakın nasıl cevap verdi /23 Mayıs 2021 20:45

Binali Yıldırım, Peker'in iddialarına bakın nasıl cevap verdi

Sedat Peker'in günlerdir devam eden videolu açıklamaları bu kez eski başbakanlardan Binali Yıldırım'ın oğluna uzandı. Söz konusu açıklamayla ilgili konuşan Binali Yıldırım 'kokain' iddiasını yalanladı.

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Eski Başbakan Binali Yıldırım, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddiaları hakkında açıklamada bulundu. Yıldırım, oğlu Erkam Yıldırım'ın Venezuela'ya kokainin yeni rotasını belirlemek için gittiği iddialarını reddetti.

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, Binali Yıldırım'ın oğlu Erkan Yıldırım'ın Karakas limanında yer ayarlamak üzere iki kez bu ülkeye gittiğini iddia eden Peker, marinanın kokain dolaşımında kullanımıyla ilgili iddiasını da tekrarladı. Büyük yük gemilerinin marina açıklarında yatlara teslimat yaptığını öne sürdü.

İstanbul'da basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Binali Yıldırım, oğlu Erkam Yıldırım'ın Venezuela'ya kokainin yeni rotasını belirlemek için gittiği iddialarını reddetti. Yıldırım, Sedat Peker'in iddialarına ilişkin "Kesinlikle iftiradır, yalandır, çamur atanın kendi elleri kirlenir" açıklamasını yaptı.

Yıldırım şu ifadeleri kullandı:

"İHTİYAÇ SAHİPLERİNE TEST KİTİ VE MASKE GİBİ MALZEMELER GÖTÜRDÜ"

"Bizimle uyuşturucuyu yan yana getirmek tümüyle hakarettir, tümüyle reddediyoruz.Oğlum Venezuela'ya gitmiştir ve beraberinde koronavirüs ile mücadele amacıyla orada ihtiyaç sahiplerine test kiti, maske gibi bir takım malzemeler götürüp dağıtmıştır. Ziyaret amacı da bundan ibarettir. Venezuela'da seçim olduğu için Türkiye Dostluk Grubu da oradaydı. Bazı sosyal medya paylaşımlarında resmi heyetle gittiği ifade ediliyor. Resmi heyetle gittiği gerçek dışıdır, kendi imkanlarıyla kendisi biletini alarak, kendisi masraflarını karşılayarak o ziyareti gerçekleştirmiştir"
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