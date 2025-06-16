Samanyolu Haber /Gündem / Binali Yıldırım seçim kampanyasını İBB araçlarıyla yapmış: 'Bunun adı soygun' /16 Haziran 2025 11:49

Binali Yıldırım seçim kampanyasını İBB araçlarıyla yapmış: 'Bunun adı soygun'

Eski Başbakanlardan AKP'li Binali Yıldırım'ın Ekrem İmamoğlu'na rakip olduğu İstanbul seçimlerinde, büyükşehir belediyesine ait onlarca aracı kullandığı ortaya çıktı. CHP'li Deniz Yavuzyılmaz 'Bunun adı soygundur' diyerek tepki gösterdi.

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CHP Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni (İBB) yönettiği dönemde, belediyeye ait 42 aracın AKP'li Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım'ın seçim kampanyasında kullanıldığını öne sürdü.

Sosyal medya platformu X üzerinden "Bu bir ihbardır" sözleriyle yaptığı paylaşımla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nı göreve çağıran Yavuzyılmaz, "2019 yılı İstanbul yerel seçimleri sürecinde; İBB’nin yasa dışı olarak, bir şirketten kiraladığı 42 aracı AK Parti Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım’ın seçim kampanyasına tahsis ettiğini tespit ettik. 42 aracın bilgilerini paylaşıyorum" dedi.

"BUNUN ADI SOYGUNDUR"
Söz konusu araçların plakalarını tek tek paylaşan Yavuzyılmaz'ın paylaşımında, "Binali Yıldırım başta olmak üzere bu suça bulaşmış AK Partili yetkililerin ve dönemin İBB üst düzey yöneticilerinin ifadeye çağrılmasını bekliyoruz! Akaryakıt masrafları İBB’den, şoför maaşları İBB’den, araç kiraları İBB’den, HGS/OGS masrafları İBB’den! Bunun adı buz gibi soygundur" ifadeleri yer aldı.

Yavuzyılmaz daha önce 59 aracın da AKP İstanbul İl Başkanlığı'na tahsis edildiğini de açıklamıştı.
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