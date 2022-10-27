Binali Yıldırım taburcu oldu

Azerbaycan'da trafik kazası geçiren Binali Yıldırım, tedavi gördüğü Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nden taburcu oldu. Yıldırım, hastane çıkışında açıklamalarda bulundu.



Öne çıkanlar şu şekilde:



''Bundan tam bir hafta önce 20 Ekim'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Azerbaycan'a yaptığı ziyaret sebebiyle heyet halinde günübirlik ziyarete gitmiştik. Dönüş yolunda aracımız kaza yaptı.



Birkaç takla attık, ağır bir kaza geçirdik. Kaza sonucu başımda cerrahı müdahaleyi gerektiren bir kesik vardı. 2 defa ameliyat gerektirdi.



Ayrıca köprücük kemiği ayrılmıştı, bu da halledildi. 2 kaburga kırığım vardı, bunlar da zaman içerisinde iyileşecek.



Azerbaycan'da yapılan ilk müdahalelerin ardından memleketimize döndük. İyiyiz bundan sonraki tedavimiz evde devam edecek.''