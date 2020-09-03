Samanyolu Haber /Gündem / Binali Yıldırım'a Korona teşhisi /03 Eylül 2020 14:15

Binali Yıldırım'a Korona teşhisi

Bir süredir memleketi Erzincan’da bulunan Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Ankara’ya döndükten sonra rahatsızlık belirtileri göstermeye başladı.

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Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Ankara Şehir Hastanesi’nde yeni tip Koronavirüs (Covid-19) testi yaptırdı.

Test sonucu pozitif çıkan 64 yaşındaki Yıldırım müşahede altına alındı.

Yıldırım’ın hastalığının seyrinin çok şiddetli geçmediği, binaya yürüyerek giriş yaptığı ve hastanede normal odada tutulduğu öğrenildi. 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Yıldırım'ı ziyaret ettiği kaydedildi. 
Binali Yıldırım: 18 Şubat'ta Meclis Başkanlığını bırakacağım | TÜRKİYE | DW | 29.01.2019

Eski başbakan Yıldırım'ın ailesinden başka bir ismin Koronavirüs tedavisi görmediği bildirildi.
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