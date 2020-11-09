Samanyolu Haber /Gündem / Binali Yıldırım'a yeni görev! /09 Kasım 2020 14:15

Binali Yıldırım'a yeni görev!

Binali Yıldırım'a yeni görev veriliyor. Reuters'a konuşan üst düzey AKP'li isim Yıldırım'ın Ekonomiden Sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacağını açıkladı.

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Eski Başbakan Binali Yıldırım'ın Ekonomiden Sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcılığı'na getirilebileceği iddia edildi.

Reuters'a konuşan AKP'den üst düzey bir yetkili, Berat Albayrak'ın istifasının ardından ekonomi yönetiminin yeniden yapılandırılacağı bir kabine değişikliğinin ele alınabileceğini belirterek, "İstifa konusunda evet veya hayır demeden adım atılamaz. Kabine değişikliği yarı yarıya olabilir. Binali Yıldırım cumhurbaşkanı yardımcılığına getirilebilir. Albayrak'ın istifa şekli Cumhurbaşkanı'na zarar verdi. Geçen hafta dolar bu kadar yükseldi. Bu niyeydi de bugün dolar %3.5-4 düştü bunu iyi görmek lazım" dedi.

Üst düzey bir yetkili ekonomiden sorumlu bir cumhurbaşkanı yardımcılığı makamı kurulabileceğini belirterek, "Şimdi Albayrak geri dönmezse, ki kolay değil bu saatten sonra, yeni bir yapılanma olabilir. Bu yönde bazı çalışmalar da var. Daha önce kabinede görev yapmış bazı isimler bile gündeme geliyor. Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı düşüncesi var, ekonomiden sorumlu olacak şekilde" dedi.

Albayrak'ın dün akşam Instagram'dan açıkladığı istifasının ardından 15 saatten uzun bir süre geçmesine rağmen henüz bakanlıktan veya cumhurbaşkanlığından resmi bir açıklama yapılmadı.
AKP'den bir yetkili de Albayrak'a istifasından sonra ulaşılamaması ve devir teslim yapacak isim olmadan istifa etmesinin parti içinde belirsizlik meydana getirdi 
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