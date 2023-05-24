AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Cumhur İttifakı partilerinin İstanbul il ve ilçe yöneticileriyle Riva'da bulunan bir restoranda bir araya geldi.







"BUGÜN BİRİNİ DAHA ALDILAR"

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklekleme kararını hatırlatan Yıldırım, Millet İttifakı'nı şu ifadelerle hedef aldı:





"Türkiye 1950'den beri serbest iradeyle demokratik, şeffaf bir şekilde seçim yapıyor ve bunda da çok başarılı. Özellikle altılı masaya monte edilen iki belediye başkanının o gece ne durumlara düştüğünü gördünüz. Tamamen bir kepazelik. Dolayısıyla ancak hırs, intikam hırsı bunların aklının beş karış üstüne çıkıyor. Şu anda şirazesinden çıkmış vaziyetteler. Ne ilkeleri var, ne hedefleri var, ne doğruları var. Bugün söylediklerini yarın yalanlıyorlar. Yani işleri güçleri yalan dolan. Altıyla başladılar, yediyi gizlediler. Şimdi yediyi de açık ettiler. Yetmedi bugün birini daha aldılar. Burada da durmayacaklar. Bu on ikiye kadar gider ama zamanları yok. Şurada üç günlük ömürleri var. Ne yaparsa yapsınlar. Niyet hayır, akıbet hayır."





"KİMİN MALINI KİME VERİYORSUNUZ?"

Yıldırım'ın Zafer Partisi’ne bakanlık verileceği iddialarına yönelik kullandığı "Ya kimin malını kime veriyorsunuz siz?" ifadeleri şaşırttı.





Yıldırım, Özdağ'a ilişkin şunları söyledi:





"Seçim alabilmek uğruna yapmadıkları iş yok. Atmadıkları takla yok. Efendim daha önündeki işi yapmayan belediye başkanlarına cumhurbaşkanı yardımcılığı ikram ettiler. Her bir parti başkanına birer cumhurbaşkanlığı, birer bakanlık. Daha sonra efendim, geri kalan bakanlıkları nasıl paylaşacağız diye tartışmaya başladılar. Meral Hanım diyor ki 'Öyle Cumhuriyet Halk Partisi'nin içine girip yan gelip yatıp milletvekili kazananlara ben bakanlık vermem' diyor. 'Sonuca bakarız. CHP ne aldı. Ben ne aldım? Oranlarız. O kadar bakanlık ben alırım. Diğerini de CHP alır ama CHP istiyorsa onlara kendi hakkından versin' diyor. Bugün de oylarını pazarlayan birisi çıktı. O da diyor ki 'Ben İçişleri Bakanı olunca' diyor, 'Şöyle yapacağım, böyle yapacağım falan, asacağım, keseceğim. Buradan anlıyoruz ki; ona da İçişleri Bakanlığı verilmiş. Şimdi buradan ben sormak istiyorum. Ya kimin malını kime veriyorsunuz siz?







