Samanyolu Haber /Gündem / Binali Yıldırım'ın kardeşi: Susayım diyorum ama... /26 Kasım 2020 10:54

Binali Yıldırım'ın kardeşi: Susayım diyorum ama...

Kızılay'ın başlattığı "askıda pizza" kampanyasına, Binali Yıldırım'ın kardeşi ve bir dönem Kızılay'da görev de yapan İlhami Yıldırım'dan tepki geldi. "Susayım diyorum ama vicdanımı susturamıyorum" diyen Yıldırım, doğruları söylediği için kendisine "kör muhalif" dendiğini iddia etti.

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İlhami Yıldırım, "Acaba daha ne saçmalıklar göreceğiz ve duyacağız merak ediyorum" diyerek Kızılay'ın 'Askıda Pizza' uygulamasını eleştiren İlhami Yıldırım'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Eskiden fırınlarda sessiz sedasız "askıda ekmek" olurdu. Mahalleli bir kendine bir askıya ekmek alırdı. Şimdi bazıları işin şeklini değiştirmişler. Pizza yapmışlar.

Yarın da lahmacun mu yapılacak? Susayım diyorum ama vicdanımı susturamıyorum. Özelde gördüğüm yanlışları söyledim diye" kötü adam, koltuk sevdalısı, tekere çomak sokan, kör muhalif" dediler.

Bu ithamları kabul etmedim, etmeyeceğim lakin sükunetimi koruyarak belirtmek isterim ki; Bu ve benzeri yardımlaşma ahlakına sığmayan, reklam kokan ve ihtiyaç sahiplerini rencide edecek, milletimizin yardımsever vicdanına sığmayan hiçbir kampanyayı desteklemiyorum."

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