Samanyolu Haber /Gündem / Binali Yıldırım'ın oğlu 3 gemi sattı /20 Ağustos 2020 12:56

Binali Yıldırım'ın oğlu 3 gemi sattı

Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım'a ait Derin Denizcilik filosundaki üç gemisini Çinli bir firmaya sattı.

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Yönetim kurulunda Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) İzmir Milletvekili Binali Yıldırım’ın oğlu Erkam Yıldırım, Bülent Yıldırım ve Bahar Büşra'nın yer aldığı Derin Denizcilik üç gemiyi Çinli bir firmaya sattı.

Denizcilik basınına yansıyan haberlere göre, Derin Denizcilik, filosundaki her biri 57 bin tonluk (DWT) "DD Marmara", "DD Ege" ve "DD Karadeniz" isimli gemileri Çinli bir alıcıya satıyor. 

Son başbakan Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım'ın serveti yer yer yabancı medyada haber konusu oluyor.
  
2012 yılında Güney Kore’de inşa edilen "supramax" tipi gemilerin her birinin 10 milyon dolara satıldığı belirtiliyor. Derin Denizcilik'in filosundaki tüm gemileri sattığı kaydediliyor.

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