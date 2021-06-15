"Binali Yıldırım'ın serveti Koç ve Sabancı'yı geride bıraktı!"

Hollanda basınında AKP’li Binali Yıldırım'ın 150 milyon dolar değerinde bir şirketinin olduğu duyurulmuştu. CHP'li eski Milletvekili Hüsnü Bozkurt, sosyal medya hesabından şirketin değerinin 26 milyar dolara çıktığını iddia ederek "Eski Başbakan Koç’ları, Sabancı’ları çoktan geçmiş, dünya sıralamasında yani" ifadelerini kullandı.







"YER YERİNDEN DE OYNAMADI MEMLEKETTE"





Bozkurt, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:





Hollanda basını Binali Yıldırım’ın sadece oradaki servetinin 26 Milyar Dolar (221 milyar TL) olduğunu yazdı. Eski Başbakan Koç’ları, Sabancı’ları çoktan geçmiş, dünya sıralamasında yani. Ne Yıldırım’dan bir açıklama var, ne Saray’dan, ne AKP’den! Yer yerinden de oynamadı memlekette.







