Samanyolu Haber /Gündem / "Binali Yıldırım'ın serveti Koç ve Sabancı'yı geride bıraktı!" /15 Haziran 2021 11:56

"Binali Yıldırım'ın serveti Koç ve Sabancı'yı geride bıraktı!"

Eski CHP Milletvekili Hüsnü Bozkurt, AKP'li Binali Yıldırım hakkında ilginç bir iddiayı gündeme taşıdı. Bozkurt Yıldırım'ın sadece Hollanda'daki servetinin 26 milyar dolara çıktığını, bu rakamla Koç ve Sabancı'yı bile geride bıraktığını ileri sürdü. CHP'li vekil iddianın Hollanda basınında yer aldığını yazdı.

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Hollanda basınında AKP’li Binali Yıldırım'ın 150 milyon dolar değerinde bir şirketinin olduğu duyurulmuştu. CHP'li eski Milletvekili Hüsnü Bozkurt, sosyal medya hesabından şirketin değerinin 26 milyar dolara çıktığını iddia ederek "Eski Başbakan Koç’ları, Sabancı’ları çoktan geçmiş, dünya sıralamasında yani" ifadelerini kullandı. 

"YER YERİNDEN DE OYNAMADI MEMLEKETTE"

Bozkurt, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

Hollanda basını Binali Yıldırım’ın sadece oradaki servetinin 26 Milyar Dolar (221 milyar TL) olduğunu yazdı. Eski Başbakan Koç’ları, Sabancı’ları çoktan geçmiş, dünya sıralamasında yani. Ne Yıldırım’dan bir açıklama var, ne Saray’dan, ne AKP’den! Yer yerinden de oynamadı memlekette.


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