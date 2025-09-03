Samanyolu Haber /Gündem / 'Binaya giremez' diyen Özel'e Tekin'den cevap: 'Binada oturarak siyaset yapılmaz' /03 Eylül 2025 12:33

'Binaya giremez' diyen Özel'e Tekin'den cevap: 'Binada oturarak siyaset yapılmaz'

CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptal edilmesi sonucu kayyım olarak göreve atanan Gürsel Tekin, göreve başladığını ifade ederek, "Binada oturarak siyaset yapılmaz" dedi.

SHABER3.COM

İstanbul’da 8 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilen CHP İl Kongresi'nin iptali için açılan davada karar çıktı. Mahkeme, İl Başkanı Özgür Çelik ve mevcut yönetimin görevden alınmasına karar verdi. 

Bunun üzerine, İstanbul İl Başkanlığı'na Gürsel Tekin kayyım olarak atandı.

Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz, Erkan Narsap ise yönetime getirildi.

"GÖREVE BAŞLADIM"
İktidara yakın kimliği ile bilinen yandaş A Haber'e konuşan Gürsel Tekin, "Görevimin başındayım, planlarımızı yapıyoruz" dedi.

Tekin, parti üyeliğinden istifa ettiğini duyurmasına ilişkin ise "Üyelikten istifa etmedim, ben CHP'liyim" ifadelerini kullandı. Tekin, "Hırsızlık-arsızlık bulamayıp aidat konuşuyorlar" şeklinde konuştu.

Parti yönetiminden kimse ile temas kurmadığını ifade eden Tekin, CHP'nin önceki dönem genel başkanı Kılıçdaroğlu ile de görüşmediğini açıkladı.

"BİNADA OTURARAK SİYASET YAPILMAZ"
Sözcü'ye de konuşan Tekin, CHP lideri Özgür Özel'in, "CHP’nin ne İl Başkanlığı’na ne Genel Merkezi’ne CHP’lilerin seçmediği birisi giremez" sözlerine ilişkin ise "Binaya gitmek şart değil. Üç buçuk yıllık il başkanlığı döneminde il binasına 40-45 kere gitmişimdir. Binada oturarak siyaset yapılmaz" ifadelerini kullandı.

Tekin kendisine yönelik eleştirilere ilişkin, "Kimseyi üzmek istemem. Partiyi bu duruma ben getirmedim. Ortada bir cenaze var, o cenazeyi kaldırmayalım koksun mu? Partiden ihraç edildiğim hemen açıklandı. İtirafçı olup da halen parti üyesi olan bildiğim 7 kişi var. Onlara dokunulmuyor" sözlerini kaydetti.
