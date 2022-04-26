Bindiği uçağı düşürerek ABD'li YouTuber'ın pilot lisansı iptal edildi

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre ABD'li YouTuber Trevor Jacob, geçen yılın Kasım ayında bindiği uçağı düşürerek kayda almış ve bunu YouTube kanalında paylaşmıştı. ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), uçağını kasten düşürdüğünü tespit ettiği YouTuber'ın pilot lisansını iptal etti. ABD'li YouTuber Trevor Jacob, geçen yılın Kasım ayında bindiği uçağı düşürerek kayda almış ve bunu YouTube kanalında paylaşmıştı. ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), uçağını kasten düşürdüğünü tespit ettiği YouTuber'ın pilot lisansını iptal etti.





24 Kasım 2021 tarihinde ABD'li YouTuber Trevor Jacob, YouTube'da paylaşacağı bir video için bindiği tek motorlu uçaktan paraşütle atladı. YouTuber, kontrollü inişinin ardından Kaliforniya bölgesinde bir ormana düşen uçağı kayda aldı.





11 Nisan'da Federal Havacılık İdaresi (FAA), olayla ilgili soruşturmasını tamamladı ve Jacob'ın 1940 Taylorcraft BL-65'ini bilinçli bir şekilde düşürdüğünü belirledi. Kurum, 'abone ve görüntüleme sayısını artırmak' için uçağını kasıtlı olarak düşürdüğü sonucuna vardığı YouTuber'ın pilot lisansını iptal etti.







