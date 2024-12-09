Binemediği makam aracı Erbaş'a dert olmuş: 'Bir Audi'yi çok gördüler'

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, kurumun bütçesinden hutbelere, dizilerden sosyal medya fenomenlerine kadar çeşitli konularda açıklamalarda bulundu.





Erbaş, 2025 için öngörülen 130 milyar liralık bütçesinin 125 milyar lirasının personel gideri olduğunu söyledi, Audi eleştirilerine de "Çok gördüler" diyerek yanıt verdi.





Habertürk yazarı Nagehan Alçı, cuma günü Diyanet İşleri Başkanı’nın düzenlediği yemeğe katıldığını belirterek, Erbaş'ın açıklamalarını özetle şöyle aktardı:





DİYANET'İN BÜTÇESİ

Cumhuriyet'te yer alan habere göre "Diyanet’in bütçesi genel bütçede her yıl yüzde 1’in altındadır. 2024’te yüzde 0,95 idi, 2025 için yüzde 0,98 olacak. Bizim bütçemizin yüzde 95’i personel gideridir. Mesela 2025 için öngörülen 130 milyarın yaklaşık 125 milyarı personel gideri. Biz yüzde 5-6lık bütçe ile hizmet veriyoruz. 15-16 bin civarında imamsız cami var."





"PERSONELDE FAZLA YOK EKSİK VAR"

"Personelde fazla yok eksik var. 1003 müftülük var, bakın Diyanet çok geniş bir yapı. Kaldı ki biz Kuran kurslarına, camilere tek kuruş bütçe vermiyoruz. Personel sayımız 150 bin. Bizi bakanlıklarla kıyaslamak yanlış, kıyaslanan bakanlıkların bazılarının personel sayısı 5000. 5000 nerede, 150 bin nerede?"





"AUDI'Yİ DİYANET İŞLERİ BAŞKANI'NA ÇOK GÖRDÜLER"

"1000 müftü, 400 civarında makam aracı var, bizim merkezde 16 araç var. Kelime oyunu yapıyorlar. Biz bu yıla kadar bir önceki Başkan Mehmet Görmez’in makam aracını kullandık. Tek yeni araç almadık. Birkaç kere de yolda kaldık o araçla. Bir sefer Konya’dan geliyoruz, hızlı seyrederken lastik patladı, şoför ustalıkla zor kurtardı. O zaman bir Audi alındı, ben rektörken 8 sene önce aynı Audi’yi kullanıyordum ama Diyanet İşleri Başkanı'na çok gördüler."







