Samanyolu Haber /Gündem / Kullanan bir daha düşünecek: Elektrikli Scooter'lara araç muamelesi yapılacak /01 Haziran 2025 10:54

Kullanan bir daha düşünecek: Elektrikli Scooter'lara araç muamelesi yapılacak

Türkiye’de 8 milyondan fazla kullanıcısı bulunan elektrikli scooter'lar için sigorta döneminin önü açıldı. Meclis’e sunulan yeni düzenleme ile elektrikli scooter'lar artık zorunlu mali sorumluluk sigortası kapsamına alınacak. İşte detaylar…

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Meclis’e sunulan Karayolları Trafik Kanunu'nda ölümlü kazaların artış göstermesi ile gündem olan elektrikli scooter'lar için de önemli bir düzenleme yer aldığı belirtildi.

Yandaş Sabah’ın haberine göre, sayısı 100 bine ulaşan, 8 milyon aktif kullanıcısı olan elektrikli scooter'lar artık zorunlu mali sorumluluk sigortası kapsamına alınacak.

SİGORTA DÖNEMİ BAŞLATILACAK
TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul eden yeni düzenleme bu hafta Genel Kurul gündemine taşınacak. Kabul edilmesi takdirinde trafikte seyreden elektrikli scooter'lar için sigorta dönemi başlatılacak.

ZORUNLU OLACAK
Türkiye'de 8 milyon aktif scooter kullanıcısı olduğunu ve yaklaşık 100 bin elektrikli scooter'ın sokaklarda dolaştığını belirten Elektrikli Scooter Derneği Başkanı Cihan Özkan, kanun kapsamında yalnızca elektrikli scooter hizmeti veren şirketlerin değil, şahısların da kendi sahip oldukları elektrikli scooter'lar için sigorta yaptırması gerekeceğini söyledi.

ARAÇ GİBİ MUAMELE GÖRECEK
Maksimum hız limiti 50 kilometre ile üzerinde seyreden karayollarında elektrikli scooter kullanılmasının yasak olduğunu hatırlatan Özkan ‘Meclis'ten çıkacak olan yasa scooter'ların sigortalanmasını mecburi kılacak ve sigorta şirketleri de artık sigorta yapmak zorunda kalacak. Şimdi sigorta sistemi ile birlikte scooter'lar tümüyle bir araç gibi muamele görecek’ dedi.
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