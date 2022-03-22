Samanyolu Haber /Gündem / Bingöl Özel Harekât Şube Müdürlüğü’nde patlama: 2 polis hayatını kaybetti /22 Mart 2022 19:20

Bingöl Özel Harekât Şube Müdürlüğü’nde patlama: 2 polis hayatını kaybetti

Bingöl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekât Şube Müdürlüğü’nde mühimmat sevki sırasında meydana gelen patlamada yaralanan 2 polis memuru tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

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Valilikten yapılan açıklamaya göre, saat 13.30 sıralarında Kaleönü Mahallesi’nde bulunan Özel Harekât Şube Müdürlüğü’nde eğitim bürosundan eğitim alanına mühimmat (anti tank) sevki sırasında patlama oldu. Patlamada ağır yaralanan iki özel harekat personeli Bingöl Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Bingöl Valiliği’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, patlamada ağır yaralanan özel harekat personelinden Aydın’ın Çine nüfusuna kayıtlı Necati Aygün ve Erzurum’un Aziziye ilçesi nüfusuna kayıtlı Birol İli’nin şehit olduğu bildirildi.
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