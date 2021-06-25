Samanyolu Haber /Gündem / Bingöl'de 5.2 büyüklüğünde deprem: Olumsuz bir ihbar yok /25 Haziran 2021 21:55

Bingöl'de 5.2 büyüklüğünde deprem: Olumsuz bir ihbar yok

Bingöl'ün Kiğı ilçesinde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi.

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AFAD, Bingöl'ün Kiğı ilçesinde saat 21.28'de 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Kandilli Rasathanesi'nin verisine göre ise depremin merkezi Elazığ'ın Karakoçan ilçesi olurken, büyüklüğü de 5,3 olarak açıklandı.

Deprem sonrası halk sokaklara dökülürken, henüz can veya mal kaybı olup olmadığına ilişkin bir bilgi verilmedi.

İçişleri Bakanı Yardımcısı Çataklı: Olumsuz bir ihbar yok 

İçişleri Bakanı yardımcısı İsmail Çataklı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: 

"Bingöl - Kiğı’da saat 21:28’de 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. An itibariyle Bingöl, Erzurum, Erzincan, Elazığ ve Diyarbakır’dan olumsuz bir ihbar ulaşmamıştır. Ekiplerin mahallinde tarama çalışması devam ediyor. Ayrıntılı bilgi ayrıca verilecektir. Geçmiş olsun."

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