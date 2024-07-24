Samanyolu Haber /Gündem / Bingöl'de dehşet: Sokakta önüne geleni bıçakladı, ölü ve yaralılar var /24 Temmuz 2024 19:26

Bingöl'de dehşet: Sokakta önüne geleni bıçakladı, ölü ve yaralılar var

Bingöl'de madde bağımlısı bir şahıs, etrafında bulunan kişilere bıçakla saldırdı. Olayda 2 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi de yaralandı. Saldırgan polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

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Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü, Bahçelievler Mahallesi eski hal mevkiinde bir kişinin etrafındaki kişilere bıçakla saldırdığını açıkladı.

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre açıklamada, "Madde bağımlısı bir şahsın yaşanan tartışma sonucunda etrafında bulunan kişilere bıçakla saldırması üzerine ekiplerimiz olay mahalline intikal etti. Ekiplerimiz geniş güvenlik önlemleri alarak konuya müdahale etti. Yaralanan şahıslar Bingöl Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı" denildi.

Valilikten yapılan açıklamada da, saat 13.30 sıralarında Bahçelievler Mahallesi'nde bir kişinin kesici aletle vatandaşlara saldırıda bulunduğu belirtildi.
SALDIRGAN GÖZALTINDA

Saldırıda 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 7 kişinin yaralandığı bilgisi verilen açıklamada, "Saldırıyı gerçekleştiren şahıs emniyet güçlerimizce yakalanarak gözaltına alınmış olup konuyla ilgili adli işlemler devam etmektedir. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan saldırı anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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