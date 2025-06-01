Bingöl'de peş peşe iki deprem

Bingöl son günlerde meydana gelen depremlerle sallanmaya devam ediyor. Bugün saat 12.26'da meydana gelen depremin büyüklüğü AFAD tarafından 4.4 olarak açıklandı. AFAD depremin 7 kilometre derinliğinde olduğunu belirtti.





KANDİLLİ DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜNÜ 4.5 OLARAK AÇIKLADI

Bingöl'de meydana gelen depremin ardından bir açıklamada Kandilli Rasathanesi'nden geldi. Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 4.5 olarak açıkladı. Depremin derinliği Kandilli tarafından 5 kilometre olarak açıklandı.





PEŞ PEŞE DEPREMLER: BİR DEPREM DAHA OLDU

Bingöl, son günlerde meydana gelen depremler ile adeta beşik gibi sallanıyor. Bugün meydana gelen 4.4 büyüklüğündeki depremin ardından bu defa saat 12.55'te büyüklüğü 3.6 olan bir deprem daha meydana geldi. Bu depremin de merkez üssü Kiğı oldu. 3.6 büyüklüğündeki depremin derinliği 11 kilometre olarak açıklandı.





NACİ GÖRÜR 'STRESİN ARTMASINA NEDEN OLUYOR OLABİLİR' DEMİŞTİ

Bingöl 29 Mayıs'ta da yine merkez üssü Kiğı ilçesi olarak açıklanan 4,3 büyüklüğündeki depremle sarsılmış saat 20.14'te meydana gelen deprem vatandaşlarda tedirginlik yaratmıştı. Depremin ardından açıklama yapan Prof. Dr. Naci Görür şu ifadeleri kullanmıştı:





Naci Görür'den Bingöl depremi açıklaması: Stresin artmasına neden oluyor olabilir Naci Görür'den Bingöl depremi açıklaması: Stresin artmasına neden oluyor olabilir





Dallıca-Kiğı/Bingöl’de 4,3 deprem oldu. Geçen gün de aynı bölgede 4,0 büyüklükte deprem vardı. Büyük ihtimalle stres biriktiren Yedi Su Fay Zonu içerisinde. Bu deprem stres alanında değişime ve stresin artmasına neden oluyor olabilir.