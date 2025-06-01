Samanyolu Haber /Gündem / Bingöl'de peş peşe iki deprem /01 Haziran 2025 14:34

Bingöl'de peş peşe iki deprem

Bingöl'ün Kiğı ilçesinde saat 12.26'da 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bu depremin ardından 12.55'te bu defa 3.6 büyüklüğünde bir deprem daha oldu.

SHABER3.COM

Bingöl son günlerde meydana gelen depremlerle sallanmaya devam ediyor. Bugün saat 12.26'da meydana gelen depremin büyüklüğü AFAD tarafından 4.4 olarak açıklandı. AFAD depremin 7 kilometre derinliğinde olduğunu belirtti.

KANDİLLİ DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜNÜ 4.5 OLARAK AÇIKLADI
Bingöl'de meydana gelen depremin ardından bir açıklamada Kandilli Rasathanesi'nden geldi. Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 4.5 olarak açıkladı. Depremin derinliği Kandilli tarafından 5 kilometre olarak açıklandı.

PEŞ PEŞE DEPREMLER: BİR DEPREM DAHA OLDU
Bingöl, son günlerde meydana gelen depremler ile adeta beşik gibi sallanıyor. Bugün meydana gelen 4.4 büyüklüğündeki depremin ardından bu defa saat 12.55'te büyüklüğü 3.6 olan bir deprem daha meydana geldi. Bu depremin de merkez üssü Kiğı oldu. 3.6 büyüklüğündeki depremin derinliği 11 kilometre olarak açıklandı.

NACİ GÖRÜR 'STRESİN ARTMASINA NEDEN OLUYOR OLABİLİR' DEMİŞTİ
Bingöl 29 Mayıs'ta da yine merkez üssü Kiğı ilçesi olarak açıklanan 4,3 büyüklüğündeki depremle sarsılmış saat 20.14'te meydana gelen deprem vatandaşlarda tedirginlik yaratmıştı. Depremin ardından açıklama yapan Prof. Dr. Naci Görür şu ifadeleri kullanmıştı:

Naci Görür'den Bingöl depremi açıklaması: Stresin artmasına neden oluyor olabilir Naci Görür'den Bingöl depremi açıklaması: Stresin artmasına neden oluyor olabilir

Dallıca-Kiğı/Bingöl’de 4,3 deprem oldu. Geçen gün de aynı bölgede 4,0 büyüklükte deprem vardı. Büyük ihtimalle stres biriktiren Yedi Su Fay Zonu içerisinde. Bu deprem stres alanında değişime ve stresin artmasına neden oluyor olabilir.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Bingöl'de peş peşe iki deprem Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:55:15