Samanyolu Haber /Gündem / Bingöl'deki dehşette ölü sayısı artıyor /25 Temmuz 2024 10:36

Bingöl'deki dehşette ölü sayısı artıyor

Bingöl'de dün öğle saatlerinde madde bağımlısı bir kişinin bıçaklı saldırısında yaralanan 7 kişiden 2'si daha yaşamını yitirdi. Korkunç olayda dün de 2 kişi yaşamını yitirmişti...

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Bingöl Bahçelievler Mahallesi Eski Hal mevkisinde dün saat 13.30 sıralarında ismi öğrenilmeyen madde bağımlısı bir kişi tartıştığı bir kişiyi bıçakla yaraladı.

Şüpheli, kaçarken de bıçakla çevredekilere rastgele saldırmaya devam etti. Olayda 9 kişi yaralanırken, ihbar üzerine mahalleye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bahçelievler Aile Sağlığı Merkezi ve Bingöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan 2’si dün doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı.

Şüpheli yakalanıp gözaltına alınırken hastaneden iki acı haber daha geldi. Tedavisi süren 7 yaralıdan ikisi daha hayatını kaybetti.
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