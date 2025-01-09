Binlerce emeklinin maaşı iptal: Ödenen paralar faiziyle alınacak!

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), milyonlarca emeklinin geçmişe yönelik prim ödemelerini radara aldı. İnceleme için ekipler kurulurken usulsüzlük tespit edilen ya da şüpheli bulunan kişiler ifadeye çağırılıyor. Usulsüzlüğün tespiti durumunda ise emeklilik iptal ediliyor, ödenen maaşlar faiziyle geri alınıyor. Peki bu durumda ne yapmak gerekiyor? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem konuyla ilgili dikkat çeken bilgiler paylaştı. İşte detaylar…





Gerçek Gündem'de yer alan habere göre "hatır sigortası" diye bir tabir var. Fiilen çalışma olmamasına rağmen kişi kağıt üzerinde çalışıyor gibi gösterilip sigorta primi ödemesi yapılıyor. Yapılan o usulsüzlük ile emeklilik hakkı kazananlar da var. SGK binlercesini tespit etti. Ve araştırma şimdi daha titiz devam ediyor. Süreç, emeklilik iptali hatta alınan maaşların faizi ile geri ödenmesine kadar varıyor.





“Emeklilikte sayılan günlerin hepsi siliniyor. Eğer emekli olmuşsanız ödenen maaşların tamamı da faiziyle sizden geri alınıyor” diyen Faruk Erdem, “Bizim hileli sigorta dediğimiz yöntemler var. Yani siz çalışmadan herhangi bir yerde sigortalı gösteriliyorsunuz ya da sahte bir iş yerinde sizi sigortalı gösterip prim yatırılıyormuş gibi yapılıyor" ifadelerini kullandı.





ADRESE TESLİM TEBLİGAT!





Erdem herhangi bir işte çalışmamasına rağmen emeklilik hakkı elde edebilmek için kendisini sigortalı gösterenlerin olduğunu, hatta naylon şirketler üzerinden sigortalı görünüp emekli olanların bile bulunduğunu dile getirerek, “Sosyal Güvenlik Kurumu bu hileyi tespit etmek için sahaya indi, geriye dönük araştırma için titiz bir çalışma başlattı. Hileli sigorta yaptırdığı tespit edilenlerin adreslerine tebligat gönderiliyor” dedi.





"VERİLEN EMEKLİ MAAŞLARININ TAMAMI FAİZİYLE GERİ ALINIYOR"





Erdem "Eğer emeklilere bazı tebligatlar gidiyorsa ki bu bazen çalışanlara da gidiyor, yıllar sonra emekli olmuşsunuz, bir sürü maaş almışsınız, bu tebligat gidiyor, eğer yaptığınız sigorta hileli ise verilen emekli maaşlarının tamamı faiziyle sizden geri alınıyor" şeklinde konuştu.





'S', 'Ş', 'K' HARFLERİNE DİKKAT!





Peki Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından incelenip incelenmediğinizi nasıl anlayacaksınız? Faruk Erdem o soruya da yanıt verdi:





“E-devletten SGK hizmet dökümüne girip sigorta kolu tarafında 4A, 4B ve 4C yazan bir bölümde eğer 'S', 'Ş', 'K' harfleri yazıyorsa Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından inceleniyorsunuz demektir.”





ÖDENEN MAAŞLARIN TAMAMI FAİZİYLE GERİ ALINIYOR





Faruk Erdem konuşmasının devamında şunları kaydetti:





“Birincisi 'K', kontrollü demek. Sizin iş yerinizi ya da sizin sigortanızı kontrol ediliyor demektir. 'Ş' şüpheli anlamına geliyor, eğer 'Ş' harfi görürseniz hizmet dökümünüzde bu sefer sigortanız şüpheli hale gelmiştir. Bu iki harf çok tehlikeli değil" dedi. Ama eğer hizmet dökümünüzde 'S' harfi görüyorsanız işte o zaman SGK'ya borçlu çıkmanız an meselesi. Erdem "'S' harfi görürseniz hizmet dökümünüzde, artık iş bitmiş demektir, sizin sigortanız ya da iş yeri sahte olarak nitelendirilmiştir. Ödenen primler siliniyor. Eğer emekli olmuşsanız ödenen maaşlarının tamamı da faiziyle sizden geri alınıyor.





Hileli sigortalılıktan hem işçi hem de işverenler için süreç Savcılığa suç duyurusuna kadar gidebiliyor. Erdem "Size soruyor, bu iş yeri nerede? Siz hiç gitmemişsiniz bilmiyorsunuz. İş yerinde kaç kişi çalışıyor bilmiyorsunuz ama bütün bu sorulara eğer cevap verebiliyorsanız vatandaş açısından bir sıkıntı yok demektir. O zaman iş yeriyle ilgili bir sorun vardır, iş yeriyle ilgili soruşturma ve işlem yapılıyor o zaman.”