Binlerce euro verip gri pasaporta yurt dışına kaçanlar anlattı: İş yok güç yok, açtım kaçtım

Belediyeler aracılığıyla hizmet damgalı gri pasaportu kullanarak organize biçimde yurt dışına çıkanlar 5 ile 17 bin Euro arasında ödeme yaptıklarını anlattı. Hemen hemen hepsi inşaat işlerinde kaçak çalışırken, “Çok şükür karnımız doydu” diyor.

Türkiye günlerdir, AKP’li belediyelerin başı çektiği hizmet pasaportları üzerinden yapılan ‘insan kaçakçılığını’ konuşuyor. 60'a yakın belediye ile temasa geçip hizmet pasaportuyla Almanya'ya gidenlerin sayısının 10 bini aştığı ileri sürülüyor.

Sözcü’nün haberine göre gidenler hangi yolla pasaporta ulaştıklarını söylemezken, 5 bin Euro veren de var, 17 bin Euro veren de. Essen, Hannover, Bremen, Hamburg, Köln, Düsseldorf, Wiesbaden ve Berlin'e dağılan bu kişiler “Türkiye'de aş yok, iş yok. Kaçmayıp da ne yapalım” deyip şunları anlattı:

R.T. (Bingöl): Geleli iki yıldan fazla oluyor. “Pasaport alıp yasal olarak Almanya'ya gidebilirsin” dediler. Pasaportum üç hafta sonra geldi. Bazılarımız uçakla gitti, biz karayoluyla. Hannover'de meyve-sebze halinde çalışıyorum.





Vakkas A. (Muş): Arkadaşlarım Bingöl'den duymuş, beni de listeye yazdılar. 8 bin Euro'ya anlaştım. İnşaatlarda çalışıyorum.





M.A. (Bingöl): Hannover'de meyve-sebze halinde çalışıyorum. Çok şükür karnımız doyuyor. Beni buradan atana kadar çalışırım. Sonrası Allah kerim.





P.S. (Bingöl): Hamburg'da inşaatta çalışıyorum. Köyüme para göndermeye de başladım. Kaçmayıp ne yapacaktık! Böyle bir hizmet varsa, tabii değerlendireceğiz.





‘ALMAN POLİSİ PASAPORTUMA BAKIP İNGİLİZCE TEŞEKKÜR ETTİ’





Kaçak olarak Almanya'da kalanların, gri pasaportların süreleri bitinceye kadar sorun yaşamadığı öğrenildi. Alman polisinin bu kişileri Türkiye Cumhuriyeti'nin çalışanı olarak gördüğü aktarıldı. Frankfurt'taki polis kontrolünde gri pasaportunu gösteren bir Elazığlı, rahatlıkla geçtiğini, Alman polisin kendisine İngilizce teşekkür ettiğini anlattı. Pasaport süresi bitince kaçaklık durumu başlarken, bir kısmı, “Siyasi baskı gördüm” deyip iltica başvurusunda bulunmuş. Bu sürede hemşehrilerinin, çalıştığı yerdeki kişilerin ve akrabaların sahip çıktığı ifade ediliyor.