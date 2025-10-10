Samanyolu Haber /Dünya / Binlerce Gazzeli evlerine dönüyor /10 Ekim 2025 18:20

Binlerce Gazzeli evlerine dönüyor

İsrail ordusu ateşkesin saat 12 itibarıyla yürürlüğe girdiğini açıkladı. Gazzeliler yıkılmış mahallelerine dönmeye başlarken ordu, Refah ve Filadelfiya eksenine yaklaşmanın tehlikeli olduğunu duyurdu. İsrail, olası ihlallere karşı hazır bekliyor.

İsrail ordusu ateşkesin saat 12 itibariyle resmen başladığını duyurdu. İsrail ordusu, “Saat 12:00’den itibaren İsrail ordusu birlikleri, ateşkes anlaşması ve rehinelerin geri dönüşü için hazırlık amacıyla güncellenen konuşlanma hatları boyunca konumlanmaya başladı” dedi.

Gazzeliler yürüyerek, Reşid caddesinden mahallelerine dönmeye başladı. Gazze halkı, İsrail’i harap ettiği evlerine ulaşmak için yola çıktı.

İSRAİL HALA SİLAHLARINA SARILIYOR

Bu esnada İsrail ordusu sözcüsü, Rafah geçiş bölgesine ve Filadelfiya eksenine yaklaşmanın ‘son derece tehlikeli’ olduğunu söyledi. İsrail’in ‘herhangi bir ihlale karşı’ hala saldırıya hazır olduğu belirtildi.

Savaşın hala bitmediğini hatırlatan İsrail, silahlarını hala Gazze’ye doğrultmuş durumda.

Savaş, ABD Başkanı Donald Trump’ın Mısır’a gelişi, ve sonra da savaşın bittiğini ilan etmesiyle resmen sonlanacak.

MAHKUMLAR SALINIYOR

Bunun yanında İsrail Ordu Radyosu, 11 Filistinli mahkumun salınacağını da aktardı. Ancak salınacak kişilerin kimlikleri hakkında “son dakika değişimler” olduğunu da ekledi.

Bunun yanında İsrail Adalet Bakanlığı, 250 Filistinli’nin gün içinde salınacağını da ekledi. Bu kişilerinin 100’ünün Batı Şeria’ya gönderileceğini açıkladı. 5 kişi ise Batı Kudüs’e gönderilecek.

Bu esnada Hamas, 72 saat içinde tüm rehineleri salacağının garantisini verdi. Türkiye’nin de bulunduğu görev gücü, bu esnada Gazze’de kaybolan ölü rehineleri arayacak.

NETANYAHU AÇIKLAMA YAPTI

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun ise saat resmi açıklama yaptı. İsrail Başbakanı, bir ateşkesin mümkün daha önce olmadığı konusunda ısrarcı oldu.

Netanyahu, “Hamas ensesinde kılıcı hisssetmese anlaşmaya gitmezdi. O kılıç hala ensesinde” diye konuştu

Başbakan, Hamas’ın üzerinde baskı kurduğu için ABD Başkanı Donald Trump’a teşekkür etti. “Büyük dostumuz Başkan Trump’tan gelen ve bizim uyguladığımız baskı, Hamas’ın tüm rehinelerimizi geri vermesine neden olacak, İsrail ordusu ise Gazze Şeridi’nin derinliklerinde kalarak tüm önemli pozisyonları elinde tutmaya devam edecek” dedi.

Netanyahu, “Gazze’de ölen kayıp rehineleri bulmak için çalışmalara bir an önce başlayacağız” dedi.

Netanyahu, konuşmasında” bölgedeki barış çemberinin büyütmek için çaba göstereceğiz” diye konuştu.
